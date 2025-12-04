Hondureños en Los Ángeles siguen con ansiedad conteo presidencial

La comunidad inmigrante hondureña sigue con atención y ansiedad los resultados de las elecciones presidenciales en Honduras con la esperanza de quienquiera que sea el nuevo presidente, los apoye y tome en cuenta sus necesidades.

“Estamos muy ansiosos y expectantes. Me atrevería a decir que la mayoría, nos sentimos un poco aliviados, de que los candidatos que siguen en la contienda, no son de la administración actual”, dijo la excónsul hondureña en Atlanta y Los Ángeles, María Fernanda Rivera.

“Hay también un sentido de calma debido a que no hubo disturbios en Honduras. Muchos negocios temían que se desatara la violencia y colocaron vallas para protegerse. Gracias a Dios, eso no pasó”.

El domingo 30 de noviembre, los hondureños que viven en el exterior tuvieron la oportunidad de votar en las elecciones para elegir presidente de Honduras.

Se disputaron el cargo, el conservador candidato del Partido Nacional, Nasri “Tito” Asfura, el centrista candidato del Partido Liberal, Salvador Nasralla y la exministra de defensa, Rixi Moncada, considerada la candidata oficial.

Nasry Asfura, es apoyado por el presidente Trump para ser presidente de Honduras. (Moisés Castillo/AP)

El Consejo Nacional Electoral (CNE) aún no ha proclamado un ganador. Lo único cierto es que la aspirante identificada como la candidata de la presidenta saliente Xiomara Castro, quedó en tercer lugar.

Mientras que Asfura, a quien el presidente Donald Trump le dio el respaldo en la recta final, y Nasralla, un popular presentador de televisión, se encuentran en la recta final casi empatados, en una apretada contienda presidencial.

En opinión de la excónsul Rivera, cualquiera de los dos candidatos va a tener una mejor relación con Estados Unidos que la de los últimos cuatro años.

“En este momento, es mejor no especular. Lo digo porque hay personas mal intencionadas, y eso entorpece el proceso”.

Por lo que se refiere a las expectativas que guardan los hondureños en el exterior, dijo que los dos candidatos conocen la problemática de la diáspora.

“Han hecho giras por Estados Unidos, y han platicado con muchos líderes de la comunidad. Tienen la información y saben cuales son las necesidades”.

Salvador Nasralla, es el candidato liberal para la Presidencia de Honduras. (Moisés Castillo/AP)

Sostuvo que con ese precedente, los candidatos finalistas tienen conciencia de que los problemas de los hondureños en el exterior son una prioridad.

“Hacemos una contribución enorme a la economía y somos una fuerza política, y en una elección tan reñida, tenemos el poder de mover los números de un lado a otro”

Resumió diciendo que esperaban que sin importar quien sea el ganador, vengan con nuevas propuestas y den mucha atención a los consulados.

En 2024, los hondureños aportaron alrededor de $9,700 millones en remesas, el 25% del Producto Interno Bruto.

Martín Pineda, un angelino, primera generación estadounidense-hondureño, dijo que él no pudo votar, pero simpatiza con el candidato del Partido Liberal.

“Estamos en una situación complicada. Todavía no tenemos resultados finales. En el último conteo, el candidato conservador iba ganando con 9,000 votos de diferencia”, dijo.

Comentó que no está de acuerdo con Asfura, porque considera que significaría un retroceso para Honduras, y porque además ha existido mucha polémica a su alrededor ya que lo han acusado de corrupción no solo a él sino a quienes lo rodean.

“Siempre ha sido aliado de Estados Unidos, y hará lo que este país le dicte”.

Pero por otra parte, dijo que le da mucho orgullo que el pueblo hondureño ya no tolere mucho, y no vote más por aquellos a quienes no les ha gustado su gobierno.

“Apoyo al centrista Nasralla porque no es un candidato tradicional y ya tiene cuatro elecciones tratando de ser presidente”.

Martín lamentó que el gobierno saliente haya puesto en los cargos a gente no calificada y permitido el nepotismo.

“Espero que quien gane ahora, pongan a gente calificada en los puestos y mejoren el país”.

El centro de votaciones para los hondureños en Los Ángeles funcionó en las instalaciones de una iglesia en North Hollywood. Abrió desde la seis de la mañana, y la última persona que votó, lo hizo a las 8:55 de la noche.

“En total votaron en Estados Unidos, 7,130 hondureños; y en Los Ángeles, un estimado de 700”, dijo la excónsul Rivera, quien fue funcionaria electoral voluntaria.

Hace alrededor de 20 años, que los hondureños que radican en el exterior, pueden votar para presidente de Estados Unidos.

Solo necesitan su documento nacional de identificación (DNI), y al obtenerlo se les asigna su centro de votación.

“Si cambian de domicilio, tienen que hacer el cambio para que puedan votar. Hay personas que no lo hicieron y eso les impidió participar”, dijo la exdiplomática, quien radica en Los Ángeles.

En general, la excónsul dijo que hubo una gran participación de los hondureños en Estados Unidos en las elecciones presidenciales de su país de origen.

“Tuvimos algunas personas que no quisieron esperar, y se fueron sin votar”, dijo.

Cecilia Rodríguez, líder de la Alianza Hondureña de Los Ángeles, reveló que por ser de la tercera edad, le dieron prioridad para votar.

“Yo siempre he sido liberal, pero gané quien gane, nosotros no podemos hacer nada. No tenemos voz ni voto. Los gobiernos negocian a nuestras espaldas y hacen lo que quieren”.

Afirmó que desde que han tenido el TPS, los presidentes hondureños nunca se han molestado en reunirse con las organizaciones, comenzando con el consulado.

“Ellos no nos buscan ni quieren trabajar con nosotros. Aunque haya votado por Salvador Nasralla, por lo general, el político promete, pero a la hora de la hora, ya es otra cosa que cumplan”.

Dijo que eso aplica con Trump quien prometió quitar la delincuencia de las calles, y lo único que ha hecho es detener a inmigrantes trabajadores.

“Al candidato de Trump, yo le pregunté una vez que vino a Los Ángeles que haría por nosotros, los beneficiarios del TPS (Estatus de Protección Temporal). Me dijo, ‘Cecilia yo no te prometo nada’. Con esa respuesta, no tenemos esperanza. Los políticos llegan a la presidencia con la misión de ver qué agarran”.

Hasta el último conteo de votos el jueves 4 de diciembre, el Consejo Nacional Electoral de Honduras, mostraba una diferencia mínima entre los dos candidatos punteros.

Asfura llevaba 1,087,252 votos (el 40.07% del total contado) contra 1,077,397 de Nasralla (39.71%). Por lo tanto, se espera que se tome unos días más, proclamar al nuevo presidente de Honduras.