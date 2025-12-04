Horóscopo de hoy de Nana Calistar 04 de diciembre de 2025

LEO

Ya es momento de que empieces a ver por ti antes que por todo mundo, porque tú eres muy de andarle resolviendo la vida al prójimo y al final te quedas tú con las manos vacías. No te me confundas en tus sentimientos, que luego te agarras inventando novelas en tu cabeza, cuando lo que necesitas es caminar derecho y sin pedir permiso.

Vienen movimientos lunares bien intensos que te van a abrir los ojos y te harán entender por qué ciertas cosas tenían que pasar justo como pasaron. No le tengas miedo a los cambios, criatura, porque esos mismos cambios son los que te van a poner en el camino correcto, donde por fin vas a recoger los frutos de lo que has sembrado.

Una amistad del pasado aparece de la nada y una expareja te anda pensando más de lo que tú crees; no te sorprendas si te manda mensaje o te busca indirectamente… ya sabes cómo son, primero hacen ruido y luego preguntan si pueden pasar. No te vayas a dejar manipular por nadie, porque habrá gente metiche queriendo sembrarte cizaña nomás pa’ verte caer, y tú no eres árbol pa’ andar tronándote por cualquier viento.

Se podría concretar un viajecito con amistades o con alguien especial que te mueve el tapete, pero aguas, porque si esperas de más de quien no lo merece, te vas a llevar un trago bien amargo. Días de reflexión se vienen, sobre todo en tu área laboral: qué estás haciendo, qué estás dejando pa’ luego y por qué carajos no te estás moviendo como deberías.

Y sobre todo, mi cielo: no caigas en chismes familiares o de amistades, porque querrán ponerte en mal con personas que sí te quieren. Tú nomás sonríe, escucha y deja que la lengua de la gente se seque sola.

VIRGO

Tú traes las energías más alborotadas que la lavadora en exprimido, y todo gracias a la luna y al eclipse que se acercan. Pero mira, en vez de ponerte ansioso o ansiosa, aprovéchalas pa’ hacer cosas positivas, que te den frutos y no dolores de cabeza.

Ya no te dejes de nadie, porque últimamente te buscan nomás cuando les conviene y tú, por buena gente, corres con todo y bandeja de plata a solucionarles la vida. ¡Ya basta! Atiende primero tus necesidades, porque luego te quejas de que nadie ve por ti, ¿pues cómo, si tú no te defiendes?

Vienen buenos movimientos económicos, de esos que alivianan la cartera y te ayudan a pagar lo que traías arrastrando. Pero no abuses, mi cielo: cuida tu dinero, no gastes en lo que no ocupas y ponte orden, porque si no, se te va como agua.

Una amistad te va a buscar con chisme gordo, pero aguas: no des opinión de lo que no sabes, porque podrías quedar embarrado sin deberla. También se ven nuevos amores, uno por redes sociales que te va a calentar la imaginación, y otro en el trabajo que te va a tirar los perros sin vergüenza.

Hay una persona que no te ve con buenos ojos y quiere meterte en problemas, así que abre bien los ojitos. Embarazo en la familia y una enfermedad leve en un conocido, pero nada que no se pueda controlar.

Y por favor, mi amor: ponte más colmilludo, ya no seas tan confiado o confiada que se te suben hasta los que no alcanzan.

LIBRA

Ya no dejes nada para mañana porque tú eres muy de aplazar todo y luego andas llorando porque se te juntaron los pendientes. Ponte las pilas y ve resolviendo lo que traes atorado, que diciembre se viene movidito.

En los dineros, te llega una entradita chula, un pago atrasado o dinero que te debían desde hace rato. Te va a caer como anillo al dedo para cerrar el año sin tanta presión. Un familiar necesitará tu apoyo, así que ármate de paciencia, porque vendrá con lágrimas y drama incluido.

Tus amistades quieren hacerte una broma de mal gusto, así que jódeles primero, como Dios manda y como toda buena Libra que ya se cansó de ser la buena del cuento. Cambios en tu personalidad te harán mandar a volar a dos o tres personas que ya te tenían hasta el copete.

Si no te busca, deja ya de mendigar amor y atención; tú no naciste para andar rogando, mi cielo. Vienen semanas de mucha fuerza, de ganas de comerte al mundo y lograr eso que tanto has traído en la mente. Gente envidiosa habrá un chingo, pero tú sabrás detectarla antes de que se acerque.

Una mujer de piel blanca del pasado regresa y te trae alegría o un cierre que necesitabas. En el cuerpo, ponte las pilas con la dieta y el gym porque traes todo para ponerte más bueno o buena que nunca.

Y aguas con un amor del pasado que vuelve más fuerte que antes… ese sí te puede desacomodar el corazón.

ESCORPIÓN

Vienen noticias inesperadas sobre un familiar que podrían ponerte inquieto o inquieta, pero nada que no puedas manejar con tu cabeza fría. En tu familia habrá movimientos, cambios y una que otra discusión por no llegar a acuerdos, porque cada quien quiere tener la última palabra.

Si tienes pareja, cuidado con una “amistad” que te quiere abrir los ojos sobre tu relación… y sí, es cierto lo que te dice, aunque duela. Pero tú decide si quieres enfrentar la verdad o seguir haciéndote menso o mensa. Ponte ya las pilas, mi amor: si en el pasado te fue mal, ni modo, la vida sigue. No te quedes ahí lamiéndote las heridas. Tienes corazón fuerte, pero cuando te enamoras, te doblas y cometes errores bien caros.

Cuídate de infecciones, dolores de cuerpo y cansancio extremo, porque vas a andar bien sensible físicamente. Tu sexto sentido estará filoso, y tus sueños te revelarán una verdad que te va a caer como cubetada fría. Y por favor: ya no finjas sentimientos, si no te gusta alguien, no le des alas. No enciendas el boiler si no te vas a bañar, porque luego el karma llega y te cobra con intereses.

Enfócate en tus metas y en lo que quieres lograr, porque diciembre es un mes clave para ti. Una persona de la familia te estará tirando mala vibra, pero tú te darás cuenta rápido. Se marcan embarazo en la familia y movimientos en los dineros que te van a terminar beneficiando más de lo que crees.

ARIES

Un amor del pasado va a estar rondándote bien fuerte estos días, y no te sorprenda si recibes un mensaje, una reacción en redes o un “¿cómo has estado?” que tú sabes perfectamente lo que significa. Pero antes de dejarte llevar, acuérdate de lo que te costó cerrar ese capítulo. Es momento de voltearte a ver a ti, criatura. Quererte más, apapacharte más, y dejar de siempre poner a todos antes que a ti. Eres bien dado a entregar el corazón entero mientras tú te quedas con las migajas. ¡Ya no! Atiende tu vida, que la traes descuidada como maceta sin agua.

Si tienes pareja, pon atención a sus actitudes: no son casualidades, son señales. Algo le falta o algo le pesa, pero no va a decirlo si tú tampoco pones orden. Tu cabeza anda llena de pensamientos negativos, sobre todo en las noches. Eres muy de acostarte y empezar a imaginarte tragedias que ni existen. Deja de pensar tonterías que solo te joden el alma y te roban La Paz. No sufras por cosas que ni han pasado y quizá ni pasarán jamás.

Nuevos amores vienen, y uno de ellos podría convertirse en relación entre diciembre y enero, pero dependerá de cómo te trates tú primero. Cambios importantes se ven en tu actitud: vas a empezar a ponerte más firme, más decidido y más claro en tus límites. Aries, estos días vienen para reconstruirte, no para volver a lo que te rompió.

Hazte caso.

TAURO

Ya es hora de levantar la cara, ver hacia el futuro y poner en orden lo que traes en el corazón. Ya no es tiempo de perder energía con personas que no saben quedarse, que no te dan certeza, que hoy sí y mañana quién sabe. Tú no naciste para estar rogando ni esperando señales. La vida te trae oportunidades nuevas en el amor, en lo laboral y en tus proyectos personales. Pero si sigues esperando “a ver si alguien cambia”, te vas a dormir viejo y sin estrenar felicidad.

Un familiar necesita mucho de ti, aunque no sabe cómo acercarse. Y aunque te hagas el fuerte, tú sabes que tu corazón siempre termina ayudando. Solo cuida no cargar lo que no te toca. Tu humor andará más voluble que ventilador viejo, y eso puede provocarte conflictos en tu trabajo o con alguien importante para ti. Aguas con perder cosas o con aparatos eléctricos descomponiéndose, porque estarás medio distraído.

Deja la aprensión, deja los celos, deja esa inseguridad que ni te va ni te queda. Tú eres tierra firme, no mar revuelto. Un negocio se materializa, algo que venías pensando desde hace rato, y te va a traer beneficios que ni imaginabas. También vivirás una situación emocional o familiar que te hará valorar mucho más a la gente que sí está para ti.

Tauro, deja de castigarte por cosas que ni son ni han pasado. El tiempo acomoda todo, pero tú tienes que mover las piezas.

GÉMINIS

Vienen días donde te vas a poner muy serio con tu vida. Ya te cansaste de dejar todo a medias y esta vez sí vas a trabajar de verdad por tu futuro. Pero aguas, porque no toda la gente merece entrar a tus planes; si metes a la persona equivocada, te hacen la gatada y te frenan el crecimiento. Cuida mucho tu dinero porque podrías gastar en cosas innecesarias por impulso, y luego te vas a arrepentir bien feo. Hay cambios importantes que te van a mover el carácter, y eso te hará reaccionar mal con alguien que no lo merece.

Te pondrás mucho más desconfiado que antes, y no es paranoia: hay traición o robo de una persona que tú querías y que no esperabas que te fallara. Eso te hará endurecerte, pero también te abrirá los ojos. Dedícale tiempo a tu familia, porque te necesitarán emocionalmente y físicamente. Una expareja retorna, pero viene igual de vacía que antes: no trae nada nuevo, solo el mismo daño reciclado, así que no te me ilusiones.

Aprende a tomar tus decisiones sin pedir permiso. Si fallas, que sea por seguir tu camino, no por obedecer a los demás. Si tienes pareja, ya toca hablar. Has guardado muchas cosas para no crear conflicto, pero eso te está pudriendo por dentro. Habla ahora, o esa bomba va a explotar. Géminis, estos días son para ponerte firme, abrir los ojos y no permitir ni una manipulación más.

CÁNCER

Cuida muchísimo tus apariencias y tus palabras, porque podrías quedar mal ante alguien que te interesa demasiado. Y tú sabes que cuando te gusta alguien, te pones nervioso, haces tonterías y luego terminas viéndote como no eres. Vamos calmando ese corazón acelerado. Eres muy de encariñarte rápido, y por eso tropiezas con la misma piedra emocional: te entregas con todo y moño, y te rompen como si nada. No vuelvas a sufrir por quien no vale ni un mendigo peso.

Una amistad siente interés por ti, pero no sabe cómo decírtelo. Si tú sabes quién es y también te mueve algo, acércate con amabilidad. Si no te interesa, deja las cosas claras para no romper una amistad que sí vale la pena. Dos personas —una de piel blanca y otra morena— te traen mala voluntad. Te quieren mover el piso con indirectas, envidias y comentarios doble filo. No enganches: quien habla detrás es porque no puede frente a frente.

Esta es una semana para ponerle turbo a tus metas. Lo que decretes y trabajes se te va a dar, así que levántate y avanza. Carga un limón en tu bolsa, carro o mochila, porque los accidentes estarán cerca y es mejor neutralizar energías. Un amor del pasado te recuerda fuerte, y un familiar de otras tierras necesitará tu presencia o tu llamada. Cáncer, ponte fuerte, ponte listo, y cuida tu corazón como si fuera oro… porque lo es.

PISCIS

Aguas con dar nuevas oportunidades a gente que ya te demostró que no vale ni un peso partido por la mitad. Hay personas que regresan nomás para ver qué más te pueden sacar y cómo volverte a ver la cara. No te me dejes, que tú eres muy noble y por eso te agarran de su tonto favorito.

En los juegos de azar se ve una racha buena, pero tampoco te me emociones de más, no vayas a apostar lo que no tienes porque ahí sí vas a llorar como Magdalena. Mantén la calma, juega leve y con cabeza fría. Se ve planeación de un viaje para verano, ya sea con una persona especial o con tus amigos. Desde ahorita empieza a ahorrar, porque si no, cuando llegue la fecha vas a estar rascándole a la cartera y echando culpas ajenas.

Oportunidades laborales nuevas vienen con mejores ingresos, pero no sueltes lo que ya tienes hasta asegurar lo nuevo y firmado. Tú no te avientes al vacío sin colchón, porque luego te estrellas y nadie te recoge. En el amor estás en una de tus mejores etapas: puedes concretar una relación estable si te atreves a soltar los miedos y esas cicatrices que te dejaron otros. No todos vienen a joderte la vida, pero mientras sigas desconfiando de todo y de todos, no vas a avanzar.

Cierra ciclos que quedaron abiertos, no dejes cabos sueltos y deja de tener actitudes negativas hacia personas que sí te quieren. Pon tus metas bien claras y ve derecho, sin distraerte por chismes que solo te quitan energía. Si tenías dudas de alguien, se aclaran y eso te va a levantar el ánimo. Piscis, deja de hacerte historias en la cabeza y ponte meta por meta… porque diciembre te quiere ver brillar, no llorando.

ACUARIO

Cuida tu entorno y tu familia porque podrían presentarse problemas de salud importantes, pero nada que no se pueda resolver con atención y apoyo. Tú eres muy desapegado, pero ahorita toca estar más presente que nunca. En el amor vienen cambios fuertes. Si estás soltero, las cosas empezarán a fluir con una persona que ya te trae ganas y no te habías dado cuenta. Si tienes pareja, vienen momentos para aclarar emociones y redireccionar la relación.

Traerás cambios de humor bien perros, de esos que ni tú mismo te aguantas. Te puedes convertir en tormenta andante y provocar discusiones familiares que se pueden evitar si respiras tantito antes de hablar. Traes una depresión leve o pensamientos que te pesan demasiado porque no sabes qué camino tomar. Has dudado de ti, de tus decisiones, del rumbo de tu vida… pero tranquilo, mi cielo, eso se acomoda. Solo no te quedes paralizado.

Dices que el amor ya no es prioridad, pero la vida te va a demostrar que el cariño y el apoyo emocional sí son necesarios para sentir paz. Te llegará una persona o una señal que te hará recordar por qué amar sigue siendo pieza clave. Tu intuición se abre: tus sueños te revelarán verdades, advertencias y caminos. Una persona del pasado anda inquieta por buscarte y podrías recibir noticias de él o ella muy pronto.

La enfermedad de un familiar te pondrá nervioso, pero las cosas se resolverán bien. También se marca posibilidad de viaje y la resolución de un problema que te dará un empujón emocional enorme. Acuario, diciembre te pide: muévete, decide, siente… pero no te frenes.

CAPRICORNIO

Se ve un viaje a la playa o a un lugar histórico donde te vas a soltar el pelo, tomar fotos hermosas y recordar lo bonito que es vivir sin tanta preocupación encima. Ese escape te va a caer como bálsamo al alma. Aléjate de personas que te apagan, te drenan, te ponen triste o te hacen sentir chiquito. Ya cierra de una vez por todas ese ciclo con amores del pasado, porque si no, la vida te va a seguir pateando en el mismo lugar. No naciste para estar sufriendo de gratis.

Te viene mucho trabajo, estrés, nuevas cargas, pero tú eres de hierro y vas a salir adelante. Te vas a empezar a disfrutar más: a quererte, a reír más, a soltar gente pendeja que nomás te estorba en tu camino. Has sufrido decepciones muy fuertes que te hicieron dudar del amor y hasta borrarlo de tus planes. Te enfocaste en el trabajo, los amigos y el disfrute… pero alguien de tierras lejanas aparece o ya apareció, y te traerá una vibra que te va a mover todo el piso.

Esta persona empatará con tu carácter, con tu ritmo, con tu forma de pensar, con tu humor raro. Te mostrará una felicidad que tú ya dabas por muerta. Date chance de conocerle, escucharle, abrirle la puerta poquito a poquito. Cuando menos lo esperes, estarás sanando traiciones viejas y dejando entrar un amor nuevo que te devolverá la fe en ti mismo. Capri, diciembre no viene a destruirte…viene a reconstruirte.

SAGITARIO

Deja de cargar culpas que no te pertenecen. Cada quien que se haga responsable de su cochinero emocional. Tú ya limpiaste demasiado lo que otros ensuciaron. Tu mayor defecto y virtud es amar con todo, pero cuando das de más, te pierdes. Deja de olvidarte de ti por querer salvar a quien ni quiere salvarse. Un amor del pasado se manifestará, pero lo verás con ojos nuevos y comprenderás que ya es cosa enterrada. No lo revivas. No seas menso o mensa.

Si tienes pareja, deja de buscar pretextos pa’ pelear. Mejor busca maneras de fortalecer lo bonito. Si estás soltero, un amor de tierras lejanas viene con fuerza, y esta vez sí podrías concretar algo estable, formal y duradero. No te dejes caer ni manipular por nadie. La vida te llenará de oportunidades laborales, emocionales y económicas. Ese trabajo que esperabas podría llegar antes de terminar el mes.

Se te cruzará gente envidiosa, traicionera, chismosa, que querrá verte tropezar. No les des poder. Que ladren lo que quieran, tú sigue caminando. Se vienen grandes cambios, opciones nuevas, caminos abiertos… podrás elegir lo que quieras, lo que te guste, lo que te dé paz. Sagitario, si tienes pareja o familia que quiere manipularte, no te dejes. Tu camino es tuyo, no de ellos.