Representante demócrata presentará artículos de juicio político en contra del secretario de Defensa

Shri Thanedar, representante por Michigan, dio a conocer que presentará artículos de juicio político en contra de Peter Brian Hegseth, secretario de Defensa, a quien califica de ineficiente para desempeñar el cargo que ostenta.

El expresentador de televisión elegido por el presidente Donald Trump para velar por la seguridad de la nación se ha visto envuelto en dos escándalos durante los pocos meses que lleva como funcionario.

Dicha situación no ha pasado desapercibida para el demócrata Shri Thanedar quien, en primera instancia, lo responsabiliza de haber utilizado la aplicación de mensajería cifrada Signal para discutir con otros funcionarios un ataque inminente llevado a cabo en marzo contra objetivos hutíes en Yemen.

Lo delicado del asunto es que agregó en la conversación a Jeffrey Goldberg, editor jefe de la revista The Atlantic.

De acuerdo con un informe presentado por el inspector general del Pentágono, al violar la política del departamento utilizando el chat como canal de comunicación, Pete Hegseth puso en riesgo la vida de las tropas estadounidenses.

A esto se le suman los ataques de la armada estadounidense a embarcaciones presuntamente dedicadas al transporte de droga en el Caribe, donde 83 personas han perdido la vida.

Shri Thanedar se suma a las voces de otros demócratas que exigen la destitución del secretario de Defensa. (Crédito: Amanda Andrade-Rhoades / AP)

De acuerdo con evidencia surgida, durante uno de los ataques presuntamente se ordenó rematar a los sobrevivientes, lo cual se le atribuye directamente a Pete Hegseth.

Por ello, Shri Thanedar exige llamarlo a cuentas, aunque niegue los delitos que se le atribuyen.

“Este secretario tiene que irse. Es un incompetente. Ha cometido crímenes de guerra. Debe irse. Y si ambos partidos, si los republicanos están dispuestos a analizar el mérito de este caso y no solo su lealtad al presidente Trump, esto se puede lograr.

Los republicanos deben considerar esto como leyes que se han infringido. Se han cometido crímenes de guerra”, expuso.

Al respecto, el secretario de Defensa afirma haberse enterado del segundo ataque para ejecutar a los sobrevivientes de una embarcación en aguas internacionales hasta minutos después de que el almirante Frank Bradley ya había dado la orden para realizarlo.

Dicha versión fue respaldada en una conferencia por Karoline Leavitt, secretaria de prensa de la Casa Blanca.

