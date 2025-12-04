Chuck Schumer exige la destitución de Pete Hegseth como responsable del Departamento de Defensa

Charles Ellis Schumer, líder de la minoría en el Senado, considera que los escándalos girando al alrededor de Pete Hegseth como responsable del Departamento de Defensa (DOD) deberían ya haberle costado su destitución, pues se ha comportado como un presentador de televisión y no como funcionario responsable.

Durante una entrevista concedida al canal de televisión MS NOW, el demócrata neoyorquino incluso le reprocha al responsable de velar por la seguridad del país haber encubierto ataques de las fuerzas armadas en contra de embarcaciones acusadas por presuntamente transportar droga en el Caribe, lo cual puso en riesgo las vidas de militares estadounidenses.

“Ha puesto en peligro la vida de militares. Ha ocultado las grabaciones de lo que ocurre en el Caribe. Parece estar encubriéndolo. Y es un hombre totalmente fuera de control. Debería irse”, señaló.

Dichos señalamientos surgen a raíz de los 21 ataques llevados a cabo por la armada estadounidense en aguas internacionales, los cuales les han quitado la vida a 83 personas generando severas críticas, pues surgió evidencia de que en algunos casos presuntamente se ordenó rematar a los sobrevivientes, lo cual se le atribuye directamente a Pete Hegseth.

La gestión de Pete Hegseth al frente del Pete Hegseth ha resultado controversial. (Crédito: Julia Demaree Nikhinson / AP)

Sin embargo, Karoline Leavitt, secretaria de prensa de la Casa Blanca, señaló recientemente que los ataques fueron ordenados por el almirante Frank M. “Mitch” Bradley, del Comando de Operaciones Especiales, versión inconcebible para Chuck Schumer quien no quita el dedo del renglón exigiendo la remoción del titular del DOD.

“Cuando el presidente eligió a un comentarista de Fox News para dirigir el departamento más importante, más complejo y crucial del gobierno, obviamente cometió un error. Hegseth debería irse, tiene que irse. Es un escándalo”, enfatizó.

Incluso el experimentado político advirtió que, en caso de recuperar el control de la Cámara después de las elecciones intermedias de 2026, los demócratas destituirían a Hegseth si es que todavía Donald Trump se atreve a hacerlo.

“El hecho de que haya un enojo bipartidista contra él realmente va a marcar la diferencia en las próximas elecciones”, expuso.

Algunos analistas políticos coinciden en señalar que, en las próximas semanas, la presencia militar estadounidense en el Caribe podría enfocarse en llevar a cabo un ataque en territorio venezolano bajo el argumento de desarticular al denominado Cártel de los Soles, todo ello bajo la orden de Pete Hegseth.

