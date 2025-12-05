Por qué todos los inquilinos necesitan tener un seguro





Fácil de obtener y relativamente económico, este seguro protege tus pertenencias y limita tu responsabilidad

By Anna Wenner

Una de las ventajas de rentar es que no tienes que preocuparte por asegurar el edificio, ya que eso es responsabilidad del propietario. Sin embargo, las cosas que llevas al inmueble, incluyendo muebles, vajillas, ollas y sartenes, y electrónicos, sí son tu responsabilidad.

“Realmente nunca consideramos cuánto costaría reemplazar la ropa, los libros, los artículos del hogar y todo lo demás que hemos acumulado en nuestro apartamento a lo largo de los años si alguien entra a robar o si la estufa se enciende mientras preparamos la cena”, dice Franklin J. Manchester, asesor estratégico especializado en seguros de la compañía de datos SAS Global Industry Marketing. No contar con un seguro puede hacer que reemplazar esas pertenencias sea extremadamente caro si se dañan o son robadas, indica Manchester.

Aun así, según el Insurance Information Institute (III), sólo alrededor de la mitad de los inquilinos cuenta con algún tipo de seguro.

El seguro para inquilinos es una forma relativamente económica de proteger el valor de tus pertenencias frente a robos o daños causados por incendios y otros riesgos comunes cuando vives en una propiedad rentada. “El costo promedio de una póliza va de $15 a $30 al mes”, explica Mark Friedlander, del III.

Eso generalmente incluye al menos $10,000 de cobertura para tus pertenencias personales y $100,000 de cobertura de responsabilidad civil, que te protege si, por ejemplo, te demandan y se determina que eres responsable de causar daños a alguien o a la propiedad que rentas (Algunas aseguradoras también ofrecen un seguro básico para inquilinos que viven en residencias para estudiantes). Además de cubrir el reemplazo de tus pertenencias, la mayoría de las pólizas de seguro para inquilinos también cubren gastos adicionales de vivienda si tu departamento queda inhabitable por alguna de las causas que cubre tu póliza. Friedlander dice que cada vez más propietarios están exigiendo que los inquilinos tengan este tipo de seguro.

Qué incluye y qué no incluye el seguro para inquilinos

La mayoría de las pólizas de seguro para inquilinos cubren: La mayoría de las pólizas de seguro para inquilinos no cubren: Pertenencias personales: Ropa, libros, joyas, electrónicos, muebles–– básicamente cualquier cosa que lleves al departamento está protegida contra pérdidas por un evento cubierto. El edificio en sí: Los objetos que no hayas llevado al departamento generalmente no están cubiertos. Esto puede incluir sistemas de iluminación fijos, libreros fijos y electrodomésticos grandes. Protección de responsabilidad civil: Te protege si alguna persona se lastima en tu hogar y te demanda, o si causas un incendio o daños importantes a la vivienda. Objetos de valor: Algunas pólizas limitan la cobertura de objetos individuales a tan solo $2,500, lo que significa que tu anillo de compromiso o una laptop nueva con lo último en tecnología podrían no estar completamente cubiertos. Por lo general, puedes aumentar los límites de cobertura o contratar un seguro adicional para artículos caros. La mayoría de los desastres: La cobertura suele incluir daños por incendio, humo, rayos, robos, vandalismo, explosiones, tormentas de viento y algunos tipos de daños por agua. Inundaciones o terremotos: El seguro para inquilinos generalmente no cubre estos peligros. Un agente o corredor de seguros puede informarte sobre la cobertura disponible si vives en una zona propensa a inundaciones o terremotos. Gastos adicionales de vivienda: Proporciona dinero para un lugar donde quedarte mientras tu alquiler está siendo reparado después de un desastre.

Cómo encontrar el mejor seguro para inquilinos para ti

Antes de empezar a buscar pólizas, primero haz un inventario de tu hogar. Esto te dará una idea de cuánta cobertura realmente necesitas y te ayudará a evitar pagar por un seguro que no necesitas. Además, será útil si alguna de tus pertenencias es robada o dañada y necesitas hacer un reclamo.

Solo asegúrate de guardar el inventario en un lugar seguro, o en la nube de forma virtual. Emily Rogan, oficial senior de programas en United Policyholders, una organización sin fines de lucro que brinda información sobre seguros, recomienda tomar fotos o videos de todas tus pertenencias, ya que sirven como referencia en caso de que necesites presentar un reclamo.

Una vez hecho esto, sigue los siguientes pasos:

Combina seguros si puedes. Si ya tienes una póliza de auto o de vida con una compañía que te gusta, la forma más sencilla de obtener un seguro para inquilinos puede ser contactar a ese proveedor y preguntar si puedes añadirlo a tu póliza actual. Si lo haces posiblemente también te puedan dar un descuento de entre 5% y 10% de tu prima anual, señala Constance Craig-Mason, planificadora financiera y CEO de Concierge Financial Advisory.

Consulta a un corredor independiente. También puedes contratar un seguro para inquilinos a través de un corredor de seguros, quien puede ayudarte a buscar la póliza adecuada, responder cualquier pregunta que tengas y asistirte si necesitas presentar un reclamo por pérdidas. Los agentes y corredores independientes suelen trabajar con varias aseguradoras, en lugar de solo una o dos compañías. Puedes encontrar uno en trustedchoice.com ingresando tu código postal.

Contacta directamente a las compañías. Puedes cotizar pólizas llamando o visitando los sitios web de las principales compañías de seguros, como Geico, Progressive y State Farm. Sin embargo, comparar precios y coberturas entre diferentes compañías puede ser un proceso que lleve tiempo.

Qué debe incluir tu póliza

Independientemente de cómo decidas comprar tu seguro, ten en mente los siguientes consejos:

Elige cobertura por el valor de reemplazo, no por el valor real en efectivo. El valor real en efectivo es el valor de una posesión después de descontar la depreciación; El valor de reemplazo es lo que costaría comprarla hoy. Aunque al asegurar tus cosas por su valor real en efectivo pagarás menos en la prima, al final podrías gastar mucho más si sufres una pérdida y necesitas reemplazarlas.

Shavon Roman, agente de seguros con licencia y fundadora de la consultora financiera Heal. Plan. Invest., recomienda pensarlo así: si compraste un televisor en $500 hace dos años, una póliza que pague el valor real en efectivo podría solo reembolsarte $15, debido a la depreciación que ha tenido ese modelo. Pero si tu póliza cubre el valor de reemplazo, recibirás suficiente dinero para comprar un televisor nuevo del mismo tamaño que el anterior.

Obtén una cobertura por separado para los objetos de valor. Las pólizas suelen cubrir cada artículo sólo hasta un cierto límite (generalmente entre $1,000 y $2,500 por objeto). En 2010, antes de convertirse en agente de seguros, Roman lo aprendió por las malas. Después de que entraron a robar en su apartamento y se llevaron sus objetos de valor, su póliza de seguro para inquilinos cubrió la mayoría de sus pérdidas, pero solo le reembolsó $2,500 por su anillo de compromiso, que valía más de $12,000. Ella recomienda agregar una cláusula adicional a tu póliza para proteger artículos caros, como joyas o computadoras; aunque aumente un poco la prima, definitivamente vale la pena.

Mantén a los compañeros de cuarto en pólizas separadas. Aunque es posible estar incluido en la misma póliza que tu compañero de cuarto, los expertos con los que hablamos recomiendan que cada uno tenga su propia póliza. “Las pertenencias generalmente no son compartidas entre varios compañeros de cuarto, así que es mucho más sencillo tener pólizas individuales”, explica Craig-Mason.

Busca descuentos. La mayoría de las compañías de seguros ofrecen descuentos según distintos criterios, que pueden variar de una compañía a otra, por lo que vale la pena preguntar. Por ejemplo, considera recibir tu cuenta de forma electrónica y pagar la póliza de manera anual en lugar de mensual. Además, contar con medidas de seguridad en tu departamento puede traducirse en ahorros, como sistemas de alarma, detectores de humo o cerrojos de seguridad. Tener un buen puntaje de crédito, llevar mucho tiempo con la compañía, ser mayor de 55 años o elegir un deducible más alto también puede ayudarte a obtener descuentos

Cuándo presentar un reclamo

Según una encuesta nacional representativa realizada por CR en agosto del 2025 a 2,152 adultos, el 9 % de los consumidores con seguro para inquilinos dijeron haber presentado un reclamo en los últimos tres años (PDF).

Podrías pensar que deberías presentar un reclamo cada vez que sufras una pérdida. Pero no es tan sencillo. Primero, presenta un informe policial si la pérdida fue por robo: lo necesitarás para poder presentar cualquier reclamo.

A continuación, revisa el deducible de tu póliza. Si el monto de la pérdida es menor que el deducible, presentar un reclamo no tendrá sentido, explica Friedlander del III.

En cambio, si la pérdida supera el deducible, deberías presentar un reclamo. Esto podría incrementar un poco tu prima, pero Friedlander dice que normalmente el impacto es mínimo, ya que las primas del seguro para inquilinos suelen ser bajas desde el principio.

