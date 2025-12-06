Fiscalía pide aplazar audiencia de “La Tuta” ante una posible negociación con el narcotraficante

El Departamento de Justicia de Estados Unidos y la defensa de Servando Gómez Martínez, conocido como “La Tuta”, solicitaron a un juez federal en Nueva York aplazar tres meses la audiencia de preparación de juicio prevista para el próximo martes. La petición conjunta sugiere que ambas partes negocian un posible acuerdo que podría derivar en una declaración de culpabilidad del exlíder criminal.

Fuentes familiarizadas con el caso señalaron al diario Milenio que, además de las conversaciones sobre un eventual acuerdo, continúa el proceso de análisis y entrega de evidencia. La solicitud oficial, fechada el 4 de diciembre y firmada por el fiscal Henry L. Ross, asegura que el aplazamiento “conviene a los mejores intereses en la búsqueda de justicia”. Sería la segunda vez que se pospone la audiencia; la fecha original del 23 de octubre también fue reprogramada por consenso.

El juez federal John G. Koeltl, quien preside el caso en la Corte del Distrito Sur de Nueva York, aún no se pronuncia sobre la moción. Sin embargo, en procesos donde defensa y fiscalía coinciden, suelen otorgarse estos aplazamientos sin mayor oposición.

Quién es “La Tuta”

Servando Gómez Martínez, exmaestro de secundaria, alcanzó notoriedad como uno de los líderes de Los Caballeros Templarios, organización criminal con fuerte presencia en Michoacán. Según autoridades estadounidenses, el capo dirigía redes de tráfico de metanfetamina y cocaína hacia Estados Unidos, además de controlar laboratorios y operaciones logísticas para el cártel.

Está acusado de conspiración para traficar drogas y sustancias controladas, cargos por los que podría recibir una sentencia de largo plazo.

Gómez Martínez fue expulsado de México el 12 de agosto —tras un operativo de vigilancia reforzado por autoridades mexicanas— y trasladado a Estados Unidos para enfrentar el proceso federal. Actualmente se encuentra en la cárcel metropolitana de Brooklyn, donde están recluidos otros capos como Rafael Caro Quintero, Vicente Carrillo Fuentes e Ismael “El Mayo” Zambada.

Posible extradición masiva en puerta

El aplazamiento ocurre mientras ambos países sostienen negociaciones más amplias sobre nuevas extradiciones. De acuerdo con The Wall Street Journal, México y Estados Unidos preparan una tercera entrega de líderes criminales, en el marco de conversaciones bilaterales previas a la reunión entre la presidenta Claudia Sheinbaum y el presidente Donald Trump en Washington.

El diario reportó que el gobierno mexicano organizó una operación de meses para trasladar a 55 figuras del crimen organizado en febrero y agosto de 2025. Para evitar filtraciones y posibles fugas, se reforzaron prisiones, se reemplazó personal, se cambiaron proveedores de alimentos y se instalaron nuevos sistemas de videovigilancia. Algunos reclusos fueron aislados para impedir que compartieran información sensible.

Entre los prisioneros monitoreados con mayor rigor estaba La Tuta, cuyas comunicaciones y movimientos financieros fueron revisados a detalle antes de su entrega. Junto con él, también fue extraditado Abigael González Valencia, líder de Los Cuinis.

La logística para los traslados incluyó el uso de aeronaves que llegaron desde distintos puntos del país al penal del Altiplano días antes de la expulsión, además de vehículos blindados y seguridad militar.

Autoridades mexicanas incluso habilitaron albergues temporales por si las condiciones obligaban a retrasar el vuelo hacia Estados Unidos. Los prisioneros fueron llevados a una pista cercana a la Ciudad de México y abordaron un avión de la Secretaría de la Defensa Nacional con destino final a territorio estadounidense.

