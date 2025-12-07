Dallas: el tiempo para hoy domingo 7 de diciembre

Este domingo 7 de diciembre se espera que la temperatura en Dallas, Texas, aumente hasta un máximo de 55 grados Fahrenheit (13ºC). La probabilidad de lluvia será del 1% y se prevé escasa nubosidad. Además, se estiman ráfagas de viento de hasta 12.43 millas por hora.

La sensación térmica, es decir, “temperatura real” que se pronostica para esta jornada será de 50ºF (10ºC) de máxima y 50ºF (10ºC) de mínima.

En cuanto al amanecer y atardecer, el sol saldrá en Dallas a las 07:16 h y el crepúsculo será a las 17:21 h. Durante el día habrá 10 horas de luz.

Pronóstico de Dallas para mañana

En cuanto al clima en Dallas mañana, el pronóstico indica que se prevén cielos sin nubes. Las temperaturas tendrán una variación entre los 37 y los 55 grados Fahrenheit (3 y 13 grados Celsius).

Clima en Dallas para los próximos 7 días

Si no quieres quedarte atrás y conocer lo que se espera del tiempo en Dallas para los próximos 7 días, aquí te aportamos un estimado del tiempo al día de hoy. No te olvides de que las condiciones meteorológicas en Texas cambian en función del día, por lo que te recomendamos visitar todos los días nuestro sitio.

Temperatura promedio en Dallas

La temporada cálida dura 3.4 meses, entre junio y septiembre y la temperatura máxima promedio diaria es de 87°F. Agosto es sin duda el mes más caluroso para la ciudad, con una temperatura máxima promedio de 95 °F y mínima de 77°F.

En cambio, la temporada fresca dura de nuevo tres meses, en un invierno entre noviembre y febrero y la temperatura máxima promedio diaria es de menos 64°F. El mes con menores temperaturas Dallas es enero, con una temperatura mínima promedio de 39°F y máxima de 57°F.

Por último, en relación con la cantidad de lluvia en Dallas, Texas, los datos del Servicio Meteorológico Nacional de Estados Unidos reportan abril y octubre como época más lluviosa, con una probabilidad de más del 26% de que el día tenga algún tiempo de lluvia.

Mayo es el mes más lluvioso para Dallas, con un promedio de 11 días con por lo menos 1 milímetro de precipitación. Por el contrairo, la temporada seca dura 5.5 meses, de octubre a abril. El mes con menos días de lluvia en Dallas es enero.

