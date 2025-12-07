Kate Winslet arremete contra la “aterradora moda” de la cirugía y los medicamentos para adelgazar

En una reciente entrevista, la aclamada actriz Kate Winslet expresó su profunda preocupación por las tendencias estéticas actuales, calificando los procedimientos cosméticos invasivos y los medicamentos para perder peso como “aterradores” y “devastadores”.

La ganadora del Oscar, de 50 años, criticó abiertamente cómo las inyecciones de bótox y rellenos están creando una estandarización del rostro femenino. “Oh, es aterrador. Es devastador. Si la autoestima de una persona está tan ligada a su apariencia, es aterrador”, declaró.

Una crítica a la uniformidad y a la presión social

Winslet, icono por su papel en Titanic, observa con alarma cómo “las mujeres jóvenes de hoy en día no tienen ningún concepto de lo que realmente es ser bella”. Para ella, esta distorsión proviene en gran medida de las redes sociales y su impacto en la salud mental, que promueven un ideal de “perfección” inalcanzable y homogéneo.

“Es desgarrador. Ya nadie mira al mundo“, lamentó la actriz, quien hizo una distinción clara: “Algunos toman decisiones para ser ellos mismos, otros hacen todo lo posible para no ser ellos mismos”.

Kate Winslet está a favor del envejecimiento natural.

Crédito: A Garfitt/Invision/AP.

Firme defensora del envejecimiento natural, Winslet declaró: “Lo que más me gusta es cuando las manos envejecen. Así es la vida, en tus manos”. Celebró la belleza de la madurez, afirmando que “algunas de las mujeres más hermosas que conozco tienen más de 70 años”.

Esta postura no es nueva para ella. En una entrevista previa con Harper’s Bazaar UK, dijo: “Nuestros rostros se asemejan más a quienes somos, se adaptan mejor a nuestra estructura ósea, tienen más vida, más historia”.

Más allá de la estética, Winslet lanzó una seria advertencia sobre los riesgos para la salud: “¿Y saben lo que están metiendo? El desprecio por la salud es aterrador. Me preocupa más que nunca. Es un caos total ahí fuera”.

La actriz criticó no solo a las celebridades, sino también a la gente común que “ahorra para el bótox o la mierda que se ponen en los labios”, enfatizando que ella nunca se ha sometido a tales procedimientos.

