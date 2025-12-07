Profesor de Florida arrestado por abuso sexual contra una estudiante: usaba Google Docs para comunicarse con la menor

Un profesor de ciencias del condado de Palm Beach, Florida, fue detenido luego de que investigadores identificaran evidencias de que utilizó un documento compartido de Google para comunicarse clandestinamente con una estudiante, antes de que la relación derivara en conductas sexuales ilícitas, según una declaración jurada de arresto.

El sospechoso, Elias Gordon Farley, de 26 años, trabajaba en la Academia Judía Donna Klein, ubicada en Boca Ratón. La situación salió a la luz el 18 de noviembre, cuando la estudiante denunció el presunto abuso ante las autoridades escolares y posteriormente ante los detectives del condado.

Comunicación secreta y presunta manipulación

Según la declaración jurada, el vínculo comenzó con conversaciones informales durante el ciclo escolar previo. Pero durante el verano, Farley habría creado un documento de Google compartido en el que ambos escribían mensajes en tiempo real. Este método permitía comunicarse sin dejar rastro en aplicaciones de mensajería tradicionales.

Los detectives afirmaron que el archivo llegó a contener mensajes de carácter explícito y planes para encuentros privados, lo que fue determinante para sustentar la investigación.

Encuentros dentro del campus

La estudiante relató que las interacciones físicas comenzaron a mediados de septiembre en la oficina de Farley, donde —según su testimonio— él la tocó por debajo de la ropa. Aseguró que estos encuentros continuaron durante semanas tanto en su oficina como en un salón de clases.

Video de vigilancia revisado por los agentes mostró al profesor y la alumna entrando juntos a espacios privados del campus en fechas coincidentes con las señaladas por la denunciante.

Visitas al apartamento del profesor

A principios de noviembre, de acuerdo con la declaración de la estudiante, visitó el apartamento del profesor en dos ocasiones. Allí habrían ocurrido varios encuentros sexuales. Los agentes ejecutaron una orden de registro y hallaron mobiliario, ropa de cama y otros elementos que coincidían con las descripciones de la joven.

El compañero de apartamento del profesor confirmó a los investigadores que no estaba presente en las fechas mencionadas.

La denuncia dentro de la escuela

El 14 de noviembre, la estudiante se acercó a un profesor de arte y le mostró marcas en el cuerpo que —según afirmó— eran producto de la relación con Farley. El docente informó de inmediato a los administradores, quienes suspendieron al profesor al día siguiente y notificaron a las autoridades de bienestar infantil, como exige la ley estatal.

Farley se negó a hablar con los detectives tras recibir la lectura de sus derechos, según la declaración jurada.

Cargos y detención

Farley fue detenido el 4 de diciembre y trasladado al Centro de Detención Principal del Condado de Palm Beach, donde permanece bajo una fianza de $500,000 dólares. Enfrenta cargos por: actividad sexual ilícita con un menor y delito contra un estudiante por parte de una figura de autoridad.

La investigación continúa y las autoridades han solicitado que cualquier persona con información se comunique con la Oficina del Sheriff del Condado de Palm Beach.

Respuesta de la institución educativa

En un comunicado enviado a medios estadounidenses, la Academia Judía Donna Klein expresó que coopera plenamente con la investigación y que Farley ya no forma parte del personal de la escuela.

“Estamos abordando esta grave situación con el máximo cuidado, priorizando el bienestar de nuestros estudiantes, profesores y familias”, señaló un portavoz. La institución añadió que no divulgará más información “por respeto a la privacidad de nuestra comunidad”.

Sigue leyendo:

–Cuatro adultos arrestados por abusar de nueve niños en su hogar en Florida

–Avioneta se estrella en parque de Florida tras rozar un árbol y un auto: siete personas hospitalizadas

–Tragedia en campamento de navegación en Miami: dos niños muertos tras colisión de barcaza con velero