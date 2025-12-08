$20,000 de recompensa por responsable de tiroteo en California

Autoridades ofrecen una recompensa de $20,000 dólares por información que ayude a identificar y arrestar al responsable o responsables del tiroteo que ocurrió la noche del 30 de noviembre en Stockton, condado de San Joaquín, en el que murieron tres personas, incluidos tres niños.

La Oficina de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos anunció la recompensa, mientras las autoridades buscan al sujeto que hizo los disparos en un salón de fiestas donde se llevaba a cabo la celebración de un cumpleaños.

De acuerdo con las autoridades, los familiares se estaban preparando para cortar el pastel de cumpleaños de un niño pequeño en el momento en que se desataron los balazos en un salón lleno de menores y adultos.

Por el tiroteo, tres niños, de 8, 9 y 14 años, además de un joven de 21 años, fallecieron en el salón de fiestas, donde había unas 100 personas reunidas, según dijo el sheriff del condado de San Joaquín, Patrick Withrow.

Los detectives que investigaron el incidente mencionaron que se cree que los balazos continuaron en el exterior del salón de banquetes, por lo que podría haber varios pistoleros involucrados.

El sheriff Withrow dijo que otras 11 personas sufrieron lesiones, una de ellas reportada en estado crítico, como consecuencia del tiroteo.

Hasta la mañana de este lunes, las autoridades del condado de San Joaquín no habían reportado personas arrestadas en relación con este caso.

La portavoz del sheriff, Heather Brent, informó que los detectives consideraban la balacera como un “incidente intencional” al día siguiente en que ocurrió.

Sin embargo, las autoridades no dieron más detalles sobre por qué consideraban que había sido intencional ni quién podría ser el objetivo del tiroteo.

La portavoz del sheriff añadió que los detectives agradecerían cualquier información adicional, incluso rumores, que pudieran ser útiles en la investigación.

Entre los pequeños que fallecieron por el tiroteo está Amari Peterson, de 14 años, quien jugaba al fútbol americano y baloncesto, mientras hacía planes para sus estudios universitarios, según una página de GoFundMe organizada por su tía, Aresha Mosley.

“El único error de este dulce niño fue estar en el lugar equivocado en el momento equivocado. Simplemente, se estaba comportando como un niño en una fiesta infantil“, se lee en el sitio de donaciones.

Los otros dos niños que murieron por los balazos fueron identificados como Journey Rose Reotutar Guerrero, de 8 años, y Maya Lupian, de 9 años.

Susano Archuleta, de 21 años, fue la cuarta víctima que falleció por los balazos en la fiesta de cumpleaños en Stockton.

“En realidad, pensé que eran mis globos los que estallaban. Eran disparos“, dijo Patrice Williams, la madre de la cumpleañera.

La hija de Patrice, quien celebraba su cumpleaños número 2, salió ilesa del incidente.

Patrice Williams, cuya hija celebraba su cumpleaños la noche del tiroteo. Crédito: Jeff Chiu | AP

“Se merecen estar en la cárcel, ir al infierno. Lo siento, pero, esto no es respetable. Es una fiesta infantil”, agregó Patrice Williams.

La alcaldesa de Stockton, Christina Fugazi, compartió la angustia por el fallecimiento de cuatro víctimas tan jóvenes.

“Deberían estar haciendo sus listas de Navidad ahora mismo. Sus padres deberían estar haciendo las compras navideñas. Y pensar que sus vidas se acabaron. No puedo ni imaginarme lo que están pasando estas familias. Me rompe el corazón”, expresó la alcaldesa.

Stockton es una ciudad de 320,000 habitantes situada a unas 80 millas al este de San Francisco, en el centro de California.

En 2024, esta localidad registró 3,680 delitos violentos, una tasa más del doble de la estatal, de acuerdo con datos de la ciudad y del estado.

Los delitos violentos incluyen homicidio, violación, agresión y robo.

El Valle de San Joaquín, donde se localiza la ciudad de Stockton, registró la tasa de delitos violentos más alta de California en 2023, según datos del Instituto de Políticas Públicas de California.

