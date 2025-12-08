Muere niña de 6 años tras sufrir graves heridas en parque de trampolines en Florida

Una niña de 6 años murió el domingo tras resultar gravemente herida en un parque de aventuras y trampolines en Port St. Lucie, Florida, informó el Departamento de Policía local.

El sábado, los socorristas fueron llamados al establecimiento, por lo que inicialmente se describió como una “visita médica” relacionada con la menor. La policía no detalló en ese momento qué tipo de lesiones tenía la niña ni las circunstancias exactas del accidente dentro del parque.

Pese a los esfuerzos médicos, la pequeña falleció al día siguiente.

Autoridades mantienen una investigación activa

Las autoridades señalaron que la investigación continúa activa y que se está a la espera del informe del médico forense, que deberá precisar la causa de la muerte y ayudar a determinar qué ocurrió dentro de las instalaciones.

“El caso sigue en investigación y pendiente de las conclusiones del médico forense”, informó un portavoz del Departamento de Policía de Port St. Lucie en un comunicado.

Hasta ahora, no se han revelado detalles sobre si el accidente ocurrió en el área de trampolines o en alguna de las otras atracciones del lugar.

Un parque con múltiples atracciones

La franquicia, que cuenta con numerosas atracciones además de los trampolines —como karts, autos chocadores, tirolesa y laser tag— no respondió a las solicitudes de comentarios realizadas por ABC News.

El establecimiento de Port St. Lucie es conocido por recibir a cientos de familias cada fin de semana, lo que ha generado preocupación adicional entre residentes y visitantes frecuentes.

La comunidad local espera claridad sobre lo ocurrido, mientras las autoridades continúan recabando información y revisando las medidas de seguridad del parque.

No se han anunciado cargos ni sanciones hasta el momento.

