NPNA condena violencia en Luisiana: “Una traición a quienes impulsaron y reconstruyeron Nueva Orleans”

El Gobierno de Donald Trump llevó a cabo un nuevo despliegue de agentes federales en otra ciudad santuario gobernada por demócratas, Nueva Orleans. Además, el gobernador republicano de Louisiana, Jeff Landry, celebró la medida, prometió endurecer las redadas y le pidió a Trump el envío de la Guardia Nacional a su estado.

En respuesta, la Asociación Nacional para Nuevos Estadounidenses (NPNA) señaló que Nueva Orleans es famosa por ser una ciudad vibrante y diversa con una importante industria turística impulsada en gran medida por trabajadores de servicios e inmigrantes.

“Los secuestros continuos han generado un temor generalizado, alejando a los niños de las aulas, a las personas que sustentan a sus familias de sus trabajos, interrumpiendo las cadenas de suministro y obligando a los negocios propiedad de inmigrantes a cerrar”, acusó.

Community Alert: We Need Your Support As

ICE activity intensifies across our region, and many families are living in fear.

We have activated our Rapid Response Fund to provide emergency support, legal guidance, food assistance, and protection for vulnerable families.#loricares pic.twitter.com/FQbJI5Pcmn — Louisiana Organization for Refugees and Immigrants (@LoriUSA_) December 8, 2025

“Una vez más, vemos cómo la administración Trump paraliza ciudades y estados, generando caos e inestabilidad económica, para impulsar una agenda de deportación masiva indiscriminada y violenta. Tras el huracán Katrina, la ciudad de Nueva Orleans dependió de miles de trabajadores inmigrantes para apoyar las labores de reconstrucción y restauración”, continuó.

La organización estimó que si bien los inmigrantes representa solo el 9% de la población de Nueva Orleans, son el 12% de la fuerza laboral, por lo que insiste que las administraciones de Trump y Landry se unen para castigar a estas familias trabajadoras y arraigadas con secuestros masivos, arrestos, detenciones, deportaciones y un terrorismo desenfrenado, a pesar de que los residentes de Luisiana consideran la inmigración una de sus últimas prioridades, según una encuesta de 2024 de la Universidad Estatal de Luisiana.

Las autoridades federales dicen que el objetivo son migrantes indocumentados con supuestos antecedentes penales liberados por políticas locales; sin embargo, vecinos y organizaciones han denunciado que las redadas podrían afectar también a personas sin historial delictivo, alimentando el temor, la incertidumbre y reproches por “perfil racial”.

Además del operativo, el Gobierno ha anunciado el próximo despliegue de tropas de la Guardia Nacional en la ciudad: un gesto que muchos interpretan como señal de militarización e intimidación en medio de un proceso que se extendería hasta fin de año.

Nicole Melaku, directora ejecutiva de la NPNA, declaró: “Con tácticas cada vez más violentas, es evidente que estas redadas no benefician ni benefician la seguridad ni la estabilidad de la población. Su objetivo es sembrar el miedo y el caos, paralizar nuestras comunidades y negocios locales durante una crisis del costo de la vida y ejercer un poder ejecutivo abrumador e incontrolado sobre estados y ciudades enteras. Mientras las redadas continúan en Nueva Orleans y se intensifican en el Medio Oeste, animamos a las personas y familias, independientemente de su estatus migratorio, a que conozcan sus derechos al interactuar con agentes federales y a que busquen asesoramiento legal”.

“A nuestros congresistas: Seis importantes ciudades estadounidenses han sido atacadas violentamente por un presidente en funciones utilizando fuerzas federales y militares. Necesitamos que el liderazgo del Congreso promulgue ahora la supervisión del poder ejecutivo, garantice la transparencia, prevenga los abusos violentos de poder y proteja a nuestras comunidades”, finalizó.

