Embajada de EE.UU. en México pide información por el paradero del narco canadiense Ryan Wedding

La cacería que emprendió el gobierno de Estados Unidos en contra del narcotraficante canadiense Ryan Wedding traspasa las fronteras, pues se cree que el exatleta olímpico se oculta en México.

Es por ello que la Embajada de EE.UU. en ese país publicó la recompensa que ya se había anunciado anteriormente, en la que se ofrecen 15 millones de dólares por información sobre su paradero.

A través de un video publicado en las redes sociales de la embajada, se menciona que Wedding es uno de los criminales más buscados por el FBI y opera desde México en alianza con el Cártel de Sinaloa.

“Dirige una organización violenta dedicada al tráfico de cocaína. Hay una recompensa de hasta 15 millones de dólares por información que lleve a su captura. Su denuncia puede marcar la diferencia, si tiene información sobre James, comuníquese con la embajada de los Estados Unidos”, se agrega en el clip, donde además se brinda un número telefónico para hacer la denuncia.

El FBI busca a Ryan James Wedding, ex atleta olímpico convertido en aliado de Cártel 🇲🇽 y líder de una red violenta de narcotráfico.



Creemos que se esconde en 🇲🇽. Ofrecemos hasta 15 millones de dólares por información que permita detenerlo. Si lo has visto o tienes información… pic.twitter.com/IwmmexMBTw — Embajada de EE.UU. en México (@USEmbassyMEX) December 8, 2025

El pasado 19 de noviembre, el Gobierno de Estados Unidos anunció que elevaba de 10 a 15 millones de dólares la recompensa por información que permita capturar al canadiense.

Asimismo, la Administración de Donald Trump impuso sanciones financieras contra él y otras nueve personas.

Wedding, quien figura en la lista de los diez fugitivos más buscados del FBI, representó a Canadá en los Juegos Olímpicos de Invierno de 2002 en Salt Lake City.

Según el Departamento de Estado, tras su carrera deportiva se dedicó al narcotráfico y su última base de operaciones conocida es México.

De acuerdo con las autoridades, es responsable de traficar cada año unas 60 toneladas de cocaína colombiana hacia Los Ángeles, utilizando para ello camiones procedentes de México.

