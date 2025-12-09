Emprendedoras se declaran en resistencia con ‘Café y Trenzas’ en Santa Ana

Con unos cafés festivos y trenzas mexicanas decoradas con cintas de colores y texturas diversas, un grupo de emprendedoras latinas recaudaron fondos y regalos para las familias y los niños afectados por las redadas migratorias en Santa Ana.

Clarissa Córdova, dueña de Café Córdova; Krytal Ramírez y Chelsea, de Trenzas Amigas; y las mujeres detrás de la tienda La Purísima Naturista se reunieron el pasado domingo con el propósito de ayudar a su comunidad, que en los últimos meses ha sido duramente impactada por la presencia de ICE.

El evento llamado “Café y Trenzas”, que se llevó a cabo en el estacionamiento de La Purísima Naturista, es uno de varios que las empresarias han venido organizando desde que las redadas empezaron en junio.

Con cada donación de un juguete, muchas de las chicas presentes pudieron hacer sus trenzas tradicionales con Trenzas Amigas, un pequeño negocio creado por Krystal Ramírez y su amiga Chelsea.

“A mí me duele y me rompe el corazón ver cómo se llevan a nuestros amigos y vecinos. Aunque he atendido a protestas, sentí que tenía que hacer algo más”, dijo Ramírez, quien creció en Santa Ana. “Las trenzas son nuestra forma de protestar, de resistencia y de demostrar que estamos orgullosas de nuestra cultura”.

La familia de Café Córdova recaudó fondos con su menú de bebidas festivas. Crédito: Janette Villlafana | Impremedia

Cada evento en el que las emprendedoras colaboran tiene como objetivo ayudar de manera significativa a las comunidades más afectadas. Gracias a sus trenzas, han podido apoyar a vendedores ambulantes comprándoles toda su mercancía, así como repartir bolsas de comida y artículos esenciales a vecinos que han tenido miedo de salir de sus hogares. El domingo, las dos amigas atendieron a docenas de muchachas que donaron regalos y esperaban con emoción su turno para ser peinadas.

“Creamos Trenzas amigas como un movimiento y una forma de protesta”, agregó Ramírez, mientras tejía el pelo de una joven. “Usando las trenzas es como recordarles a los que atacan a nuestra gente que no nos vamos a ir, y que no van a borrar ni a nuestra gente ni nuestra cultura”.

Las trenzas están inspiradas en los tradicionales pinados de origen indígena de México, y en los peinados de la niñez que sus mamás les hacían con toques de brillo y moños grandes a las empresarias.

Darlene, quien disfrutaba de un café de Café Córdova por primera vez, dijo que manejó desde South Gate hasta Santa Ana después de ver el evento anunciado en las redes sociales.

“Siento que las redadas están aumentando de nuevo y es importante que nos manifestemos como podamos”, dijo Darlene, mientras esperaba su turno para sus trenzas. “Esta forma de organizarse es muy bonita y efectiva”.

Las trenzas están inspiradas en los tradicionales peinados indígenas de México. Crédito: Janette Villafana | Impremedia

Para Celeste, quien forma parte del grupo Lucha Santa Ana, una organización que ayuda a jornaleros afuera de la Home Depot, atender a estos eventos es su forma de cuidar su salud mental. Enfatiza que la batalla contra ICE no ha sido fácil y ha causado trauma a su comunidad y a muchos activistas como ella.

“Elegí trencitas porque me siento poderosa cuando llevo trenzas y realmente necesitaba algo que me mantuviera con los pies en la tierra”, dijo Celeste, quien habló de lo duro que es estar presente durante una redada.

“Aprecio que los pequeños negocios y nuestra comunidad se unan para crear espacios seguros como este, que es lo que necesitamos en estos tiempos”.

En lo que Trenzas Amigas recolectaba juguetes y dinero para ayudar a los vendedores, la familia de Café Córdova recaudaba fondos con su nuevo menú de bebidas festivas para regalar árboles de Navidad a familias afectadas por las redadas. Y la tienda La Purísima recolectaba juguetes para el Día de los Reyes Magos. Cada una de ellas espera continuar colaborando para seguir ayudando a su comunidad.

“Estos eventos nos dan la oportunidad de ayudarnos el uno al otro”, dijo Lidia, quien trabaja en la tienda de salud que vende vitaminas y otros medicamentos naturales. “Gracias a los que nos apoyan porque sin su ayuda esto no es posible”.

Para ayudar

Sigan a @cordovacreations , @trenza.amigas y @lapurisimanaturista en Instagram para conocer cómo pueden apoyar su causa y qué otros eventos tienen planeados.

Nota producida bajo el programa California Local News Fellowship de la Universidad de Berkeley.