Exótico y protector: el kiwi aumenta la vitamina C en la piel

Un nuevo estudio revela la conexión directa entre la ingesta de kiwi, rico en vitamina C (ácido ascórbico), y el aumento de esta en la piel humana. Este hallazgo destaca la importancia de considerar la dieta en la salud cutánea, abriendo vías para nuevas prácticas en el cuidado de la piel y el desaceleramiento de los efectos visibles del envejecimiento.

La vitamina C se encuentra en la dermis y la epidermis, cumpliendo funciones antioxidantes y en la síntesis de colágeno. La diferencia en su concentración entre ambas capas sugiere un enfoque más eficiente para los tratamientos cutáneos.

Los productos tópicos enfrentan obstáculos en la entrega de vitamina C al interior de la piel, lo que subraya la necesidad de métodos dietéticos para maximizar sus beneficios.

Antes, numerosos estudios de intervención nutricional habían monitorizado el efecto de la ingesta oral de ascorbato sobre la función cutánea, pero sin medir el contenido de ascorbato en la piel.

Suplementación dietética con kiwi

La investigación demuestra que la ingesta diaria de kiwi incrementa los niveles de ascorbato en la piel, mejorando la densidad cutánea y la proliferación celular, aunque algunos beneficios como la elasticidad no muestran mejoras significativas.

El estudio confirma que el ascorbato dietético se absorbe a través de transportadores en la piel, resaltando la capacidad de la dieta para influir en la salud cutánea a un nivel celular.

Estudios in vitro indican que el ascorbato promueve la síntesis de colágeno por fibroblastos, elimina los radicales generados por radiación ultravioleta y estimula la proliferación y diferenciación de queratinocitos, procesos fundamentales para el grosor de la piel y sus beneficios antienvejecimiento.

Implicaciones clínicas

Los hallazgos sugieren que la incorporación de kiwi en la dieta podría servir como una estrategia efectiva para mejorar la salud cutánea.

Se recomienda un enfoque integral que combine la dieta con prácticas de cuidado de la piel.

El kiwi con relación a otros suplementos

El kiwi ofrece efectos en la piel comparables a los suplementos de vitamina C, principalmente por su alto contenido en esta vitamina (hasta 250 mg en dos kiwis diarios), que promueve la producción de colágeno y la regeneración celular, aumentando el grosor epidérmico tras ocho semanas de consumo.

Ventajas del kiwi:

Proporciona vitamina C biodisponible a través del torrente sanguíneo, absorbiéndose mejor en la piel que las cremas tópicas, lo que mejora la elasticidad y reduce la sequedad.

Incluye antioxidantes adicionales, fibra y fitonutrientes que combaten radicales libres y protegen contra daños solares, superando a suplementos puros de vitamina C en beneficios integrales.

Estudios muestran correlación directa entre niveles plasmáticos de vitamina C del kiwi y su concentración en la piel, con renovaciones celulares observables.

Comparación con suplementos:

Los suplementos de vitamina C elevan niveles plasmáticos rápidamente (en dos semanas), saturándolos de forma similar al kiwi, pero carecen de los compuestos sinérgicos del fruto, como vitamina E en la cáscara, que potencian la reparación cutánea. Ambos mantienen niveles óptimos con 250 mg diarios, pero el kiwi favorece una absorción natural y multifacética para piel más firme. Otras fuentes como cítricos o pimientos logran efectos parecidos, aunque el kiwi destaca por su concentración.

Cantidad de kiwi necesaria

Consumir 1 a 2 kiwis diarios es la cantidad recomendada para obtener beneficios óptimos para la piel, según estudios sobre su alto contenido en vitamina C y antioxidantes.

Estudios muestran que 2 kiwis al día elevan los niveles plasmáticos de vitamina C a niveles óptimos (alrededor de 200 mg), mejorando la protección del ADN y reduciendo la peroxidación lipídica, con efectos visibles en 3-4 semanas. Una cantidad menor, como medio kiwi, no alcanza estos beneficios.

Entre los consejos prácticos se recomienda incluir kiwis frescos en el desayuno o como snack, y evitar exceder 3 unidades para prevenir efectos digestivos en personas sensibles. Combínalos con una dieta equilibrada para maximizar la hidratación y el brillo natural de la piel.

El kiwi (Actinidia deliciosa) es considerado una fruta exótica, no cultivada por doquier. Es originaria de China, específicamente del valle del río Yangtsé, y fue introducida en Nueva Zelanda en 1904, donde se popularizó y comercializó a partir de los años 1930. Allí adoptó su nombre actual por similitud con el ave nacional neozelandesa.

Aunque su cultivo se ha extendido a países como Italia, Grecia, Chile y España desde los años 1960-1970, sigue clasificándose como exótica por su origen distante, sabor tropical ácido-dulce y piel vellosa característica. En Europa, productores locales como en el Atlántico han aumentado su accesibilidad, pero mantiene esa percepción exótica.

