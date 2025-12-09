Ferdinando Valencia y Brenda Kellerman revelan el género y nombre de su bebé 

A solo unas semanas de rebasar su primer trimestre de embarazo, Brenda Kellerman y Ferdinando Valencia han sorprendido al público con una nueva notica relacionada con su dulce espera: se convertirán en papás de un varón.

El anuncio fue hecho por medio de una emotiva transmisión en vivo que mostró a detalle la fiesta de revelación de género que la pareja organizó y que tuvo lugar en Comala, Colima en México, sitio en el que residen actualmente.

“A punto de revelar el sexo de nuestro bebé, gracias por tanto amor“, escribió Ferdinando Valencia como descripción de su ‘live’, mismo que fue sintonizado por los miles de internautas que conforman a su comunidad digital, denominados “famigovios”.

Es así como, rodeados por sus seres queridos e iluminados por fuegos artificiales y una nube de humo azul, la pareja de famosos confirmó que su bebé arcoíris será niño.

Sin embargo, la velada trajo consigo otra sorpresa y se trató de la revelación de nombre del pequeño que viene en camino. De acuerdo con Valencia y Kellerman, su segundo hijo se llamará Saulo.

Fue el pasado 4 de noviembre cuando la pareja reapareció en redes sociales para dar a conocer que su hijo Tadeo se convertiría en hermano mayor, esto a seis años de darle el último adiós a su mellizo Dante a causa de afecciones derivadas de meningitis bacteriana.

“🌈 NUESTRO ARCOÍRIS MÁS ESPERADO 💫Ustedes han estado con nosotros en cada triunfo. y en cada una de nuestras tristezas 💔 Hoy, después de 6 años de este largo camino, el destino y nuestro angelito 👼 nos regalan desde el cielo una nueva oportunidad 💕 y un mensaje milagroso ✨ que queremos compartir con ustedes, nuestra segunda familia 🤍 Gracias por acompañarnos siempre”, detallaron en su post.

