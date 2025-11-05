Ferdinando Valencia y Brenda Kellerman volverán a ser papás a 6 años de la muerte de Dante

El 24 de abril de 2019 Ferdinando Valencia y Brenda Kellerman cumplieron su sueño de ser papás con la llegada de Tadeo y Dante, sus mellizos, sin embargo, Dante perdió la vida a los tres meses de nacido tras ser diagnosticado con meningitis bacteriana, lo que le provocó complicaciones graves como hidrocefalia, insuficiencia renal y cardiaca, problemas pulmonares y la amputación de una de sus piernas.

Tras la dolorosa partida de Dante ambos se enfocaron en darle lo mejor a Tadeo, siendo hasta ahora que le darán un hermanito, tal y como ambos lo confirmaron con unas publicaciones que hicieron en sus redes sociales.

A través de un video, que titularon como “¡Comunicado Importante!”, la parejita gritó a los cuatro vientos que están a la espera de su bebé arcoíris.

“🌈 NUESTRO ARCOÍRIS MÁS ESPERADO 💫Ustedes han estado con nosotros en cada triunfo. y en cada una de nuestras tristezas 💔 La pérdida de nuestro pequeño Dante nos dejó un hueco inmenso, pero también nos enseñó a valorar cada día 🌤️”, se lee al inicio de la descripción de su video.

A continuación compartieron con sus millones de seguidores detalles de la buena nueva por la que atraviesan como futuros papás.

“Hoy, después de 6 años de este largo camino, el destino y nuestro angelito 👼 nos regalan desde el cielo una nueva oportunidad 💕 y un mensaje milagroso ✨ que queremos compartir con ustedes, nuestra segunda familia 🤍 Gracias por acompañarnos siempre 🙏💛”, se lee en otro fragmento de su mensaje.

El comunicado llegó acompañado de un video de YouTube, en donde Brenda y Ferdinando compartieron que recibieron la noticia de su nuevo embarazo el 3 de agosto, el mismo día en que Dante falleció hace 6 años y luego de que el actor soñara esa noche con el angelito que tienen en el cielo.

El anuncio con el que compartieron su felicidad se llenó de inmediato de mensajes de amor por parte de sus fans y de sus amigos famosos, quienes celebraron que la vida les haya dado una segunda oportunidad como papás.

“Que hermosa noticia Ferdi!! Un abrazo a Brenda y Tadeo!! Bendiciones a su familia hermosa!!”, les dijo Geraldine Bazán, mientras que Natalia Alcocer les dejó un: “Los adorooooooo son un ejemplo de unidad y fuerza. Como lloreeeee cuanta emoción 😍 felicidades” y Cristina Eustace un: “Los amo mi hermano querido!!! Que precioso que pudiste vivir a tu angelito!!!!”.

