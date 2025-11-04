Muere sobrina de Ana Bárbara a 16 días de nacida: “Dejó una huella eterna en nuestras vidas”

La cantante Ana Bárbara y toda su familia están pasando por momentos muy complicados en el plano personal, luego de que se diera a conocer la muerte de Valentina, su sobrina, a los 16 días de nacida.

La pequeña, quien era hija del político Alejandro Ugalde, falleció a solo días de haber alegrado los corazones de sus papás, quienes la despidieron por medio de unas emotivas palabras que le dedicaron en Instagram.

“Querido Dios, hoy elevo mi corazón hacia ti con gratitud, aun en medio del dolor. Gracias por los dieciséis días de vida que nos regalaste con nuestra pequeña. Fueron breves, pero llenos de amor, esperanza y ternura”, escribió el medio hermano de Ana Bárbara en una foto que muestra la mano de su bebita sosteniendo uno de sus dedos.

El político potosino continuó su mensaje agradeciéndole a la vida y a Dios de que les haya permitido conocer el amor más puro gracias a su pequeña hija.

“Gracias por brindarnos la dicha de ser papás y permitirnos conocer su rostro, por escuchar su llanto, por sentir su calor. Aunque su paso por este mundo fue corto, dejó una huella eterna en nuestras vidas y nos enseñó el valor de cada instante, la fuerza de la fe y la profundidad del amor”, se lee en otro fragmento de su mensaje.

Alejandro concluyó su texto de despedida suplicándole a Dios por su hija y por su eterno descanso.

“Padre bueno, te damos gracias porque sabemos que ahora ella descansa en tus brazos. Danos consuelo, fortaleza y esperanza para seguir adelante, y que el recuerdo de nuestra niña Valentina sea siempre una bendición y un testimonio de tu amor”, concluyó.

Hasta el momento Ana Bárbara no se ha pronunciado públicamente sobre la partida de su sobrina, pero Esmeralda Ugalde, su otra media hermana, ya lo hizo en ‘Venga la Alegría’, el programa del que forma parte.

“Mi sobrina partió ayer. En la familia estamos pasando un dolor muy fuerte. Hermano Alejandro, te abrazo con todo mi corazón. Ahora hemos ganado un angelito en el cielo”, dijo Esmeralda el lunes, mientras era arropada por sus compañeros de programa.

