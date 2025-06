Hijo de Mariana Levy intentó vender nota de Ana Bárbara porque no tenía dinero para comer

El pleito de José Emilio y Ana Bárbara pareciera estar lejos de llegar a su fin, luego de que la intérprete revelara en una entrevista los motivos por los que optó por alejarse del hijo menor de la fallecida Mariana Levy.

En la conversación, que tuvo en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, la reconocida intérprete admitió que la relación con el también hijo de ‘El Pirru’ se rompió porque este se metió a su casa e intentó grabarla para posteriormente vender la nota.

“Él fue a mi casa, que es casa de mis cinco hijos y me grabó. Me grabó a mí y trató de vender la nota”, dijo la artista en medio de las lágrimas y aún muy dolida por lo que le hizo José Emilio.

Las declaraciones de la intérprete de ‘Bandido’ obtuvieron una respuesta casi inmediata por parte de José Emilio, quien reconoció que sí intentó vender información de ella, pero negó que la haya grabado.

“No tengo ninguna grabación”, respondió de forma determinante el joven, quien negó la existencia de un supuesto video o audio, pero confirmó lo dicho por Ana Bárbara con respecto a que buscó recibir dinero de una publicación por vender una nota de ella.

“Intenté vender una nota de Ana Bárbara, cosa que no era nada malo. La razón por la que la intenté vender es que era para comer porque tenía 17 años y mi papá me había abandonado. No tenía a nadie, tenía la desesperación de comer y por eso lo hice, pero no era nada malo y no hay ningún video que yo tenga”, comentó.

Señaló que la información que tenía en su poder era con respecto a la profunda soledad que llegó a sentir durante determinada etapa de su adolescencia, en donde consideró que Ana Bárbara se había alejado.

“Eran momentos diciendo que me sentía un poco abandonado por ella, que se había distanciado de mí, que ya no estábamos juntos, que ya no me hablaba, pero nada malo, nada fuera de lo normal. Era más centrado en mí hablando de ella”, se sinceró.

En la misma plática negó que Ana Bárbara se le haya acercado para hablar sobre ese incidente, contrario a lo que ella informó a los medios de comunicación.

“Ella dice que me confrontó y que lo hablamos y no, no es cierto. No tengo idea de por qué está diciendo estas cosas”, continuó el joven, quien reiteró que no tiene ningún conflicto con Ana Bárbara, sino con Ángel Muñoz, su nueva pareja, y a quien él responsabiliza de ese distanciamiento.

