Ana Bárbara revela entre lágrimas que hijo de Mariana Levy la grabó para vender el video

La cantante Ana Bárbara, de 54 años, realizó inesperadas confesiones sobre la complicada relación que mantiene con José Emilio, el hijo de Mariana Levy y a quien ella trató como propio tras la muerte de la actriz.

En una conversación, que tuvo con el programa ‘Venga la Alegría’ y con otros medios, la artista habló como nunca sobre los motivos del distanciamiento que mantiene, desde haca algunos años, con el hijo de José María Fernández, también conocido como ‘El Pirru’.

Ahí detalló que su ruptura se dio porque José Emilio se metió a su casa e intentó grabarla con el fin de vender la nota a alguna publicación y hacerse de algo de dinero, lo que la indignó profundamente.

“Quiero ser clara y contundente, de una vez por todas. Si la situación con Emilio está como está es porque, y él lo dijo, lo reconoció. Solamente voy a hacer réplica de lo que él confesó, porque yo lo confronté. Él fue a mi casa, que es casa de mis cinco hijos y me grabó. Me grabó a mí y trató de vender la nota”, dijo en la entrevista que dio en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México.

Además de dar de qué hablar por sus declaraciones, la intérprete de ‘Bandido’ también lo hizo por las lágrimas que derramó sobre aquel doloroso episodio que la terminó alejando de José Emilio.

“Es lo último que voy a hablar de eso y yo, perdón, tengo que poner espacio y lugar de cuando no me cuidan porque yo también soy humana, yo también me pongo triste, yo también lloro, canto y bailo”, dijo entre lágrimas.

A pesar de que había optado por callar sobre los motivos de su ruptura, Ana Bárbara reconoció que ya no pudo hacerlo más por estar cansada del asedio de la prensa con el mismo tema, por lo que espera que con estas declaraciones ese capítulo quede más que cerrado.

“Les doy lo mejor de mí, los atiendo, pero siempre es lo mismo. No lo había querido decir porque ya estoy harta, pero no soy yo. Él vino a mi casa, que era su casa, y pregúntenle si alguna vez, lejos de pedirme perdón, fue y distorsionó todo con una bola de estupideces para cambiar la atención a otra cosa, a otro lado. Yo también soy humana, soy una madre dolida, perdón, pero mi pecho no es bodega. Se acabó y no voy a hablar más”, soltó antes de dar por terminada la conversación.

A pesar del distanciamiento que existe actualmente con José Emilio, así como con María y con Paula, Ana Bárbara reconoció que no ha dejado de ver por ellos, pues a eso se comprometió tras la muerte de Mariana Levy.

“No solamente fui, sino que soy y seguiré siendo la madre en la tierra de esos niños porque yo me comprometí, hace 19 años, a serlo, porque Paula un día me dijo con tres años de edad y se me hace un nudo en la garganta: ‘¿Te puedo decir mamá?’ y yo le dije: ‘Sí’ y no es un juego, yo no juego con la maternidad, ni con ser hija, ni con ser esposa, ni con ser pareja”, relató sobre esa promesa que les hizo a los tres en su momento y no se arrepiente a pesar de la traición de José Emilio.

