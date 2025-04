Ana Bárbara llora al hablar del distanciamiento de su familia

A Ana Bárbara le duele la distancia que tiene con su familia. Así lo expresó la cantante en un reciente concierto en su ciudad natal, San Luis Potosí.

Durante el show, la cantante mexicana se tomó unos minutos para sincerarse con sus fans y expresar que la actual situación que mantiene con algunos miembros de su familia, como sus padres, le duele mucho.

“Ustedes saben lo que yo soy. He dado la vida por mis padres, por mis hermanos”, dijo la intérprete de “Bandido” entre lágrimas, reseñó el diario El Universal.

“Yo voy a luchar gracias a ustedes, al apoyo de ustedes. Mi público me ha hecho más fuerte y soy una mujer que si en un momento ha sufrido una injusticia, yo voy a hacer justicia por mis hijos y siempre van a ser mi prioridad y ustedes lo saben”, agregó.

Pese a la difícil situación familiar que vive, Ana Bárbara se mantiene fuerte y asegura ser una buena hija y sentir un gran cariño hacia sus padres.

En una reciente entrevista con Venga la Alegría, la cantante también se mostró notablemente conmovida al hablar de la relación que mantiene con sus padres.

“Me emociona porque, efectivamente, mi bandera es el amor a mis padres y a mis hijos. Lo que me tiene aquí es la fuerza que tengo. También tengo qué decirte que mis hijos (son mi fuerza), tengo un hijo mayor de 24 años y tengo uno chiquito…”, dijo.

¿Por qué la familia de Ana Bárbara se ha alejado de ella?

Recientemente, Don Antero Ugalde, padre de Ana Bárbara, contó que su hija ha cambiado mucho desde que comenzó su relación con Ángel Muñoz, lo que –consideran– ha hecho que la cantante se aleje de su familia.

En una reciente entrevista con Javier Ceriani, Ugalde habló sobre el distanciamiento que tiene con su hija y las razones que lo provocaron.

“Ella se volvió fría y calculadora. ¿Cómo permite que a su hijo lo trate mal un fulano? Desde que se juntó con un fulano cambió completamente. Conmigo tiene más de un año que ni qué hubo, cómo estás, te mueres o vives; nada. (Él) se juntó con ella nomás por bonita. Se juntó con el interés grandísimo. Claro que lamento que esta mujer se haya perdido”, dijo.

En la conversación, el padre de Ana Bárbara contó que hace algunos años la cantante envió a su hermano, Francisco Pancho Ugalde, para agredirlo.

“Pancho estuvo a punto hasta de venirme a golpear, por culpa de ella. Cuando yo comencé a salir en los medios, a ella le pareció muy mal, entonces me echó encima a Pancho, pero de una forma criminal. Me echó encima a Pancho, a Kelly y a su mamá, pero feo”, dijo.

Tras las declaraciones de Don Antero Ugalde, la cantante negó las acusaciones de haber enviado a su hermano para agredir a su padre

“Te digo, cancelado y categóricamente, porque obviamente supe. Eso lo niego y eso no existe y qué bueno que dices que me conoces porque eso no cabe en mi corazón“, dijo en una entrevista con varios medios y retomada por El Gordo y La Flaca.

