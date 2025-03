José Emilio Levy revela que no tiene comunicación con el hijo de Ana Bárbara

José Emilio Fernández Levy fue entrevistado para el programa de televisión “Venga La Alegría” y opinó sobre la información que dio a conocer Javier Ceriani, acerca de que su hermano José María intentó suicidarse.

El hijo de la actriz Mariana Levy dijo desconocer ese hecho, y espera que la información no sea cierta: “Yo no estaba enterado, porque la comunicación que yo tengo con José María es nula, pero si eso llegó a existir, es algo que a mí me aterra muchísimo”.

El joven desea que José María se encuentre bien: “Yo no quisiera perder a un hermano, y menos por una estupidez como quitarse la vida. Yo espero que sea falso…porque si él se va, ya sería mucho para mí”.

Para el nieto de Talina Fernández, el que crea todos los problemas en la familia de Ana Bárbara es su esposo: “Tiene nombre y todos sabemos quién es. Se llama Ángel Muñoz, es un policía de migración, y pues ya, que se vaya ¿no? Yo creo que ya tiene que ir a molestar a otra vida, porque en la nuestra ya hizo bastantes destrozos”.

José Emilio se dijo orgulloso de haber denunciado lo que estaba pasando en la familia de la cantante: “No tengo nada que ocultar. Todo lo que he dicho tiene pruebas, y de todo lo que he dicho hay mil y otras personas que pueden salir a corroborar lo mismo. Yo estoy tranquilo, no me espanta ninguna demanda, y yo estoy seguro que lo que estoy haciendo está bien. Entonces no tengo miedo, a mí no me van a meter miedo y no me van a callar”.

Respecto a que le dio un like a una información que se publicó, acerca de que Ana Bárbara había mandado a golpear a su propio padre, Antero Ugalde, Levy dijo: “Si te soy sincero, yo le doy like a todo lo que veo en Instagram; ni me fijo. Hasta que veo que no le tenía que dar like, se lo borro”.

Fernández Levy comentó que no cree que Ana Bárbara fuera capaz de algo así: “Claro que lamentaría que eso fuera un hecho y que fuera verdad. Es más, estaría yo hasta asustadísimo, no saldría de mi casa. Si mandaron a golpear al papá de Ana Bárbara, que no me manden a golpear a mí, por favor. Pero yo creo que ella no tiene tanto odio en su corazón para mandar a m****** a su papá”.

