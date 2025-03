Don Antero Ugalde se arrepiente de haber apoyado a su hija Ana Bárbara

Don Antero Ugalde ha sorprendido con sus recientes declaraciones, ya que comentó que su hija Ana Bárbara ha cambiado mucho desde que comenzó su relación con su actual pareja, Ángel Muñoz, lo cual ha hecho que se aleje de su familia.

Ana Bárbara ratifica la denuncia en contra de su hermano Francisco Ugalde

Entrevistado para el canal de YouTube de Javier Ceriani, Ugalde habló sobre el distanciamiento que tiene con su hija: “Ella se volvió fría y calculadora. ¿Cómo permite que a su hijo lo trate mal un fulano? Desde que se juntó con un fulano cambió completamente. Conmigo tiene más de un año que ni qué hubo, cómo estás, te mueres o vives; nada. (Él) se juntó con ella nomás por bonita. Se juntó con el interés grandísimo. Claro que lamento que esta mujer se haya perdido”.

El hermano de Ana Bárbara habla sobre el distanciamiento que tiene con la cantante

Don Antero, originario de San Luis Potosí, fue quien apoyó a Ana Bárbara para que ésta comenzara su carrera como cantante, obteniendo contactos y logrando poco a poco que se diera a conocer. Ahora dice que ella tampoco tiene contacto con su madre. “A mí su mamá me platicó que se portaba mal con ella. Le dije: ‘Mándala a la fregada. ¿Cómo es posible? Que una gente que tuvo que sacrificarse por alguien, ¿que ahora (ella) te quiera tratar mal? A la ch******’. Un día me dijo Ana Bárbara: ‘Yo a Río Verde no vuelvo nunca más. Si me quiere ver mi mamá que venga a verme aquí”.

Antero también comentó que hace muchos años Ana Bárbara (quien es conocida en su familia como “la Peque”) envió a su hermano Francisco Pancho Ugalde para agredirlo. Afortunadamente, no hubo ningún episodio violento: “Pancho estuvo a punto hasta de venirme a golpear, por culpa de ella. Cuando yo comencé a salir en los medios, a ella le pareció muy mal, entonces me echó encima a Pancho, pero de una forma criminal. Me echó encima a Pancho, a Kelly y a su mamá, pero feo. Eso es lo que había provocado Peque.

“Pancho me toca un pelo y nos morimos los dos, ni modo. Imagínense lo que provocó esta niña. Cosa que mintió; digo, van dos veces que viene a Río Verde. La otra vez que llegó esta estúpida con un psicólogo. Ahí no se va a quedar en la casa el fulano ése. Puras estupideces de Peque. Yo no entiendo dónde tiene la cabeza. Tan inteligente, tan ch****** que es. ¿Cómo se atreve a traer un psicólogo? Hágame el favor. Si el psicólogo lo ocupa ella”.

Don Antero dice estar desilusionado de los esfuerzos que hizo por su hija: “Oír esos conflictos me parte el alma, porque desgraciadamente uno quiere mucho a sus hijos. Me arrepiento de haberle abierto camino a la mujercita, la verdad, porque yo fui el que me ch*****. Abrirle camino en contra de todo mundo, luchando y pidiendo…Valoró muy poco el cariño de lo que yo hice con ella. No valoró”.

Por último, el padre de Ana Bárbara comentó que ha visto algunos de los videos que ella comparte en las redes sociales, pero asegura que la imagen que expone la cantante ante sus fans es muy distinta a la que él conoce: “Que ni se le ocurra venir para acá. Ahí la veo cuando sale por ahí, que “mis corazones” y que “son mis armas en mi vida”. Mentira. Si no se quiere ni ella, no va querer a nadie. Nunca creí que la vida diera estas vueltas. Nunca, la verdad. Nunca crees que es el sentimiento más vil, que es ser malagradecido…Qué equivocado estaba yo. Se vació, de a tiro; no existe nada más en ella. Existe donde le conviene. No sé qué le paso, la verdad. Me la cambiaron. Ella es muy viva. Avienta la piedra y esconde la mano. Echa a andar a todo mundo contra uno, y después: ‘Ay papi, ¿Cómo estás?’ Como si nada. Tiene ese don de la hipocresía”.

Sigue leyendo: