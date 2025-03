Ana Bárbara niega acusaciones de agresión física a su padre

La cantante mexicana Ana Bárbara atraviesa un complicado momento en el ámbito familiar, ya que apenas hace unas semanas su padre, el señor Antero Ugalde, la señaló a de supuestamente orquestar agresiones físicas en su contra.

Dispuesta a aclarar las dudas y disipar la ola de acusaciones en su contra, la intérprete de “Bandido” y “Cómo me haces falta” decidió pronunciarse al respecto, emitiendo un contundente mensaje con el que aseguró que dichos señalamientos son falsos.

“Te digo, cancelado y categóricamente, porque obviamente supe. Eso lo niego y eso no existe y qué bueno que dices que me conoces porque eso no cabe en mi corazón“, dijo en una entrevista con varios medios y retomada por “El Gordo y La Flaca”.

Al ser cuestionada sobre cómo sobrelleva esta nueva riña mediática contra miembros de su familia, Ana Bárbara detalló que lo hace de la mano de ayuda profesional y el apoyo de sus seres queridos.

“¿Sabes cómo lo manejo? Llenándome de amor y de buena vibra con lo más sagrado que tengo que es mi familia, la familia que yo decidí tener y que son lo máximo. Estoy súper orgullosa de mis hijos“, añadió durante su charla con los medios.

A propósito de su convivencia con sus hijos José María y Emiliano, la famosa argumentó que hoy se encuentran mejor que nunca: “Mi corazón está lleno, pero lleno de mucho amor. Más allá de las cosas que yo tengo que sanar en mi vida, que son muchas, ya en alguna ocasión les he dicho que soy muy amiga de las terapias y esas me han ayudado para asimilar muchas cosas que no puedo cambiar, pero yo estoy llena de amor“.

Para finalizar, la artista multipremiada agradeció el espacio que los medios de comunicación le han brindado para contar su versión de la historia: “Estamos bien y eso es lo que importa. Y yo sé que ustedes, que me quieren, que ya es como una relación de muchos años, todos nosotros juntos están felices de verme bien“, recalcó.

