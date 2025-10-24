Ana Bárbara se enfurece por falla de audio y tira el micrófono al suelo

La estrella del regional mexicano, Ana Bárbara, demostró su lado más exigente durante un concierto, cuando una serie de fallas de audio provocaron su enojo y la llevaron a lanzar el micrófono al suelo.

Reconocida por su talento y su carismático sentido del humor, Ana Bárbara dejó en claro que también tiene sus límites. A simple vista, se nota que para la artista, cuando se trata de trabajo, la perfección es “no negociable”, una postura que quedó dramáticamente evidenciada durante una reciente presentación que se volvió viral.

¿Qué fue lo que ocurrió?

El incidente quedó capturado en un video que circula en las redes sociales. En la grabación puede verse a la intérprete intentando cantar con normalidad, pero una aparente falla técnica lo arruinaba todo: a través de las bocinas solo se escuchaba la pista de audio, mientras su voz estaba completamente ausente.

La molestia de Ana Bárbara fue palpable desde el primer momento. Con el rostro contraído por la desesperación, se la vio golpeando el micrófono con la mano, intentando en vano que el sonido regresara.

Su frustración crecía por segundos mientras hacía señales desesperadas al equipo de producción, señalando reiteradamente el problema.

Sin embargo, al no recibir una solución inmediata, la paciencia de la cantante se agotó. El clímax del enfado llegó cuando, en un acto de total frustración, estrelló el micrófono contra el suelo, volviéndose hacia un público que, lejos de criticarla, la ovacionó como muestra de apoyo ante las dificultades técnicas.

Aunque un miembro del equipo rápidamente se acercó con un micrófono de reemplazo, los problemas persistían.

La artista insistió en que, a pesar de que el nuevo equipo ahora se escuchaba en las bocinas, ella no podía escucharse a sí misma en los monitores de audio, lo que hacía imposible continuar con la presentación bajo sus estándares de calidad.

El episodio desató una ola de reacciones en internet, dividiendo a los usuarios entre quienes critican su reacción y quienes defienden y aplauden su profesionalismo y su búsqueda de la perfección para su audiencia.

El evento dejó claro que, más allá de su característico buen humor, Ana Bárbara es una líder que es exigente con su equipo. De momento, la cantante no se ha pronunciado al respecto.

Mira aquí el video de Ana Bárbara:

Seguir leyendo: