Ana Bárbara es captada en silla de ruedas: ¿Cuál es su estado de salud?

Vaya preocupación generó el más reciente avistamiento de la cantante Ana Bárbara durante su llegada a la ciudad de México, pues lo hizo a bordo de una silla de ruedas. Este hecho no tardó en causar revuelo y desatar una ola de cuestionamientos por parte de la prensa que se encontraba a la espera de sus declaraciones. ¿Qué fue lo que dijo? Aquí te lo contamos.

A solo unos días del estreno de su nuevo sencillo en colaboración con Estibaliz Badiola, “Ahora te llamas ex”, la exponente del regional mexicano confirmó que se encuentra en reposo “obligado” tras sufrir una lesión que le impedirá caminar durante los próximos días.

“Tuve un pequeño accidente, pero estoy bien, perdón. Estoy bien, no se preocupen”, reveló ante los medios de comunicación. “Tuve un pequeño accidentito (…) Me lastimé el dedo meñique del pie izquierdo, pero estoy bien”, añadió al recibir preguntas sobre la lesión que sufrió.

Habría sido este incidente y una cita médica lo que motivó su visita al país que la vio nacer: “Tengo cita con el médico. Me voy a revisar el pie y les aviso, les juro, lo voy a poner en redes sociales”, prometió.

Además de pronunciarse sobre su estado de salud, Ana Bárbara habló sobre la polémica que envuelve a la familia Aguilar y exhortó al público a no seguir alimentando la narrativa de odio contra los integrantes de esta dinastía.

“Por solidaridad a una familia que quiero tanto, por favor ya bájenle, ¡ya! Me duele el alma, ya por favor, es gente que ha trabajado toda la vida, porque hago hincapié en eso, porque a mí me ha llovido sobre mojado y no se vale”, dijo haciendo referencia a sus propias controversias.

Y es que no podemos olvidar que durante los últimos meses se ha visto envuelta en dimes y diretes por la disputa mediática que ha vivido con su familia: “Yo estoy trabajando con mis hijos y mi marido, porque nos ha llovido también y justamente por eso, porque de repente uno tiene familiares que no están bien, que tienen problemas emocionales y los tienen que atender”, añadió.

Para finalizar, Ana Bárbara afirmó que: “Todos tenemos diferencias y cuando las personas que tú amas profundamente, están defendiendo lo indefendible y además están inventando por lo que traigan en el alma, es muy desafortunado y triste (…) Aunque nos vean artistas y fuertes sobre el escenario, muchas veces somos víctimas de personas que amamos“.

Seguir leyendo:

• Ana Bárbara revela entre lágrimas que hijo de Mariana Levy la grabó para vender el video

• Ana Bárbara honra la memoria de Joan Sebastián con una emotiva reflexión

• Hijo de Mariana Levy intentó vender nota de Ana Bárbara porque no tenía dinero para comer

