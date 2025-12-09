Miami: el tiempo para hoy martes 9 de diciembre

El pronóstico del clima de hoy en Miami para este martes 9 de diciembre indica que los termómetros llegarán hasta un máximo de 75 grados Fahrenheit (24ºC) en la ciudad. Por su parte, la probabilidad de lluvia será del 88% y el cielo estará cubierto, mientras que las ráfagas de viento llegarán a las 14.91 mph de máxima en el día y los 8.08 mph por la noche.

Durante la noche en Miami la temperatura alcanzará 68 grados Fahrenheit (20ºC), mientras que la previsión de precipitación será de 5 y habrá más nubes que claros. Las ráfagas de viento serán de 8.08 millas por hora.

La sensación térmica, esto es, “temperatura real” que se espera para esta jornada rondará los 73ºF (23ºC) de máxima y 73ºF (23ºC) de mínima.

Durante este periodo del año, la salida del Sol se produce con el amanecer a las 06:56 h, mientras que se pone en el horizonte a las 17:30 h. En total, tendremos 11 horas de sol durante el día.

El tiempo en Miami para mañana

En cuanto al clima en Miami mañana, el pronóstico indica que el cielo estará cubierto con probabilidad de alguna llovizna. Las temperaturas se moverán entre los 64 y los 79 grados Fahrenheit (18 y 26ºC). ¿Quieres saber si mañana llueve en Miami? Con la última actualización del Servicio Meteorológico Nacional de Estados Unidos y la información que proporciona AccuWeather, se estima que las probabilidades de precipitaciones mañana son del 60%.

El Clima en Miami para los próximos 7 días

Si quieres ir un paso por delante y conocer lo que se espera del tiempo en Miami para los próximos 7 días, aquí te dejamos un estimado del tiempo al día de hoy. Ten en cuenta que las condiciones meteorológicas en el Sur de la Florida cambian en función del día, por lo que te recomendamos revisar cada día nuestro sitio.

¿Cuánto llueve en Miami?

De acuerdo con la información del Servicio Meteorológico Nacional de Estados Unidos, la temporada de mayores precipitaciones en Miami comprende del final de la primavera al verano, mientras que el final del otoño y el invierno son más secos. Como se puede ver en la gráfica de abajo, los meses de Agosto y Septiembre son los meses de mayores precipitaciones.

Los meses más cálidos y fríos en Miami

Miami tiene un clima que es la envidia de muchas otras ciudades, con inviernos templados y veranos no muy calurosos, aunque la humedad en los meses más calientes es muy elevada lo que también aumente la sensación térmica.

La época de mayores temperaturas en Miami abarca alrededor del mes de agosto, donde los termómetros suelen rondar los 87.3 °F (30.7 °C). Por otro lado, el período más frío del año ocurre durante el mes de enero, en el que las temperaturas suelen disminuir hasta los 61.0 °F (16.1 °C).

No te pierdas las novedades del clima en Miami en https://laopinion.com/tema/clima-en-miami/.