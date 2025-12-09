Novia de Toni Costa responde a las críticas por asistir a concierto de Bad Bunny

Tremenda ola de opiniones divididas generó Mimi Ortiz, novia de Toni Costa, luego de compartir una serie de fotografías y videos de su asistencia al show que el cantante Bad Bunny ofreció en Costa Rica recientemente. ¿La razón? Algunos internautas tacharon como incoherente su fanatismo con el boricua y sus canciones cuando se ha proclamado una fiel creyente de Dios.

Este discurso lleno de críticas no tardó en llegar a los oídos de la bailarina costarricense, quien decidió responder a la controversia con un contundente mensaje para sus detractores. En él, la famosa dejó claro que su fe va más allá de lo que las letras de unas canciones puedan decir.

“Mi relación con Dios es lo más importante para mí y también sé que Jesús nos enseñó a no juzgar por las apariencias, sino a mirar al corazón. Yo puedo amar la música, admirar el esfuerzo de alguien y celebrar el talento sin que eso me aleje de mi fe“, escribió desde sus historias de Instagram.

Asimismo, la novia de Toni Costa lamentó que sus creencias religiosas se usen como arma para desacreditar su persona: “Al final, creo que Jesús nos invitaría a amar sin señalar, a vivir con alegría y a encontrar belleza en distintos lugares“, dijo la joven.

Por esta razón, eligió hacer partícipe a su comunidad digital de este divertido momento junto a sus amigas en el concierto de Bad Bunny, esto sin pensar en que la volvería en el blanco de una nueva polémica.

“Así que aquí estoy compartiendo lo que disfruto y recordando que la luz que llevamos dentro no se apaga por celebrar la música de alguien más“, recalcó.

Para finalizar, Mimi Ortiz aseguró que ningún tipo de ataque en redes sociales cambiará su esencia: “Si eres cristiano de verdad, sabrás que tu llamado de verdad no es a juzgarme, sino a orar por mí y a amarme como Jesús nos enseñó. Y si no lo eres, tampoco tienes la autoridad para dictar cómo vivo mi fe“, añadió.

