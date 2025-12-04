Toni Costa lanza indirecta en plena celebración con su novia: “El mal quiso hacernos daño”

El bailarín español Toni Costa, quien acaba de celebrar un año de relación con Mimi Ortiz, aprovechó su publicación de aniversario para agradecerle por lo mucho que han construido juntos, pero también para lanzar un mensaje a todos aquellos que han hecho hasta lo imposible por separarlos.

Tal y como sucedió, en su momento, con su relación con Evelyn Betrán, el instructor de Zumba ha tenido que hacer frente a todo tipo de señalamientos y ataques por su relación, por lo que quiso aprovechar el momento para dejarle un recadito a aquellos que fallaron en su intento de verlos infelices.

“Pasamos por pruebas duras, momentos donde el mal quiso y quiere hacernos daño, pero solo nosotros sabemos cómo nos aferramos a Dios, a nuestro amor y a nuestra fe para seguir de pie. La comunicación, la transparencia y la verdad fueron y siguen siendo nuestro escudo”, se lee en un fragmento del texto que escribió el papá de la pequeña Alaïa.

En otro fragmento de su mensaje destacó la capacidad de ambos para reinventarse y para transformar el hate algo positivo,

“Cada piedra del camino la transformamos en fuerza para proteger lo que estábamos y estamos construyendo”, publicó Toni.

El ex de Adamari López no solo tuvo palabras para los haters, sino también para la manera en que comenzó su historia de amor, la cual escribió su primer capítulo en el la versión costarricense del programa ¡Mira Quién Baila!

“Me siento tan afortunado por tenerte… Sabes que empezamos de una manera inocente, sin imaginar lo que Dios ya tenía preparado para ambos. Ese primer baile, cuando aún no éramos nada y no había pasado nada, despertó algo que en ese momento ninguno entendió, porque era todo muy loco. Pero con el tiempo, Dios usó ese instante para acercarnos, para tejer un propósito, y para ir guiándonos poco a poco hacia donde hoy estamos”, dijo Toni.

El ibérico concluyó su texto agradeciendo a Dios por haber puesto en su vida a una mujer como su actual pareja, con quien sueña construir un futuro juntos.

“Él te puso en mi camino para que yo sanara y me convirtiera, paso a paso, en mi mejor versión. Y te puso en el mío para que tú recibieras el amor que siempre mereciste después de tantas heridas, después de que no te cuidaron, no te valoraron.

Gracias por acercarme a Dios, por llenarme de amor, por sacarme unas cuantas canas, por guiarme hacia el bien y hacia el amor. Y gracias, sobre todo, por ayudarme sin proponértelo a ser un mejor hombre hoy”, concluyó Toni en la zona de comentarios de una publicación que ella hizo en Instagram.

