Toni Costa confronta a quienes le dicen que su novia nunca será como Adamari López

El bailarín español Toni Costa, quien en el pasado fuera pareja sentimental de Adamari López, no ha parado de hacer frente a las críticas desde que decidió rehacer su vida, primero con Evelyn Beltrán y ahora con Mimi Ortiz.

En días recientes, luego que que compartiera una publicación en su cuenta de Instagram, el también instructor de Zumba salió en defensa de su actual conquista y es que los comparativos con la mamá de Alaïa están a la orden del día.

La comparaciones con la presentadora de ‘Desiguales’ ahora se hicieron presentes en una fotogalería que muestra a ambos vestidos de blanco y en actitud muy romántica.

“No necesita descripción 🇨🇷🌺 🏝️☀️ Mi admiración total para ti mi amor”, se lee en el texto con el que ella acompañó su publicación, la cual se llenó de corazones rojos, de felicitaciones, pero también de críticas y de una romántica respuesta de Toni.

“Dios te puso en mi camino por algo, y cada día lo compruebo. La admiración es mutua y admiro tu fe, tu fuerza y tu corazón. Gracias por estar ahí siempre mi amor. Te amo 💜”, le respondió Toni. .

Las críticas hacia ambos estuvieron encabezadas de un comentario que buscó hacer menos a la bella costarricense, a quien Toni conoció en el reality ‘Mira Quien Baila Costa Rica’, pero él no se quedó callado.

“Ninguna va a ser como Adamari. Lo siento Toni”, le dijeron, a lo que él respondió de manera tajante, al reconocer que nadie será como su expareja, pues cada persona es diferente: “Obviamente Ada no tiene gemelas. Lo siento por su aportación el día de hoy, solo demuestra su poco amor a sí misma”, dijo Toni.

También le respondió a quienes le dijeron que esperan que Mimi sea la última mujer que le presenta a su hija, pues consideran que no es sano para la menor que le conozca varias parejas a sus padres.

“Que sea la última que le presentas a tu hija por favor”, le suplicaron sus fans, a lo que él respondió de forma convincente: “¿Cuántas crees que llevo? A ver tanto que sabe… El punto es que no sabes cómo han pasado las cosas y ya las das por hechas. Error el sobrepensar”, se defendió Toni.

Toni Costa y Mimi Ortiz se conocieron en ‘Mira Quién Baila Costa Rica’ en 2024 y desde entonces se volvieron inseparables, lo que los ha convertido en el blanco de las críticas.

