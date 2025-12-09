San Antonio, Texas: el tiempo para hoy martes 9 de diciembre

Si eres vecino de San Antonio o te encuentras de visita esta ciudad del sur de Texas, es importante conocer de primera mano cómo va a estar el clima este martes 9 de diciembre. Desde veranos cálidos hasta inundaciones ocasionales, es vital saber qué esperar y cómo prepararse para hoy en la ciudad.

Durante la mayor parte del día en San Antonio habrá cielos despejados. Se espera una temperatura máxima de 70 grados Fahrenheit (21ºC) en las horas centrales del día y una temperatura mínima de 43 grados Fahrenheit (6ºC) durante la madrugada. También se espera un viento del sur, que rondará los 6.84 mph en el día. El porcentaje de nubes será del 11%.

La presión atmosférica media será de 1022.1 hPa, una medición que irá constante. El Sol aparecerá por primera vez en el día a las 07:17 h y el crepúsculo será a las 17:36 h, lo que significa un total de 10 horas de luz.

El tiempo en San Antonio, Texas para mañana

El pronóstico del tiempo en San Antonio, Texas, para mañana indica que habrá cielos despejados. Las temperaturas tendrán una variación entre los 43 y los 75 grados Fahrenheit (6 y 24 grados Celsius).

El pronóstico del tiempo en San Antonio para los próximos 7 días

Mira una estimación del clima en San Antonio, Texas, para la próxima semana con los principales indicadores: temperatura, probabilidad de lluvia, vientos y presión atmosférica.

El clima en San Antonio, Texas

San Antonio, Texas, es una urbe popular por su clima cálido, con temperaturas que superan los 90º F en verano. La Ciudad del Río posee un clima subtropical húmedo, es decir, inviernos suaves y veranos calurosos.

La temperatura promedio de San Antonio durante el año es de 70° F. Sin embargo, en función del momento del año estas varían de manera significativa.

Durante el verano, la temperatura puede alcanzar los 100° F, por lo que es importante protegerse de la deshidratación y evitar pasar largos períodos de tiempo al aire libre durante las horas más calurosas del día. Por el contrario, las temperaturas invernales en San Antonio son suaves y más confortables, con una media de unos 50° F.

No te pierdas las novedades del clima en San Antonio en https://laopinion.com/tema/clima-en-san-antonio/.