Una multitud intentó evitar la captura de un miembro del Tren de Aragua a manos de ICE en Ilinois

El Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE) arrestó en Ilinois a Luis Jesús Acosta Gutiérrez, inmigrante indocumentado de Venezuela y presunto miembro del Tren de Aragua.

Los agentes de ICE intentaron detener su vehículo en la ciudad de Elgin, pero Acosta se resistió al arresto embistiendo intencionalmente el vehículo de un agente contra un árbol. Afortunadamente, el agente no sufrió lesiones.

Acosta huyó a pie y se atrincheró en el apartamento de un desconocido. El presunto pandillero salió al balcón del apartamento y los agentes intentaron negociar con él para que saliera.

Durante este tiempo, se formó una gran multitud de agitadores que comenzaron a lanzar piedras y botellas a los agentes del orden. El departamento de policía local se negó a proteger a los agentes de ICE, según se informó en un comunicado emitido por la dependencia.

Tras varias horas de negociación, los agentes de ICE detuvieron a Acosta sin problemas.

“Este presunto pandillero no solo fue liberado en nuestro país por la administración Biden, sino que también se le otorgó el Estatus de Protección Temporal (TPS). Esto subraya una vez más la grave falta de investigación por parte de la administración Biden sobre los millones de extranjeros a los que se les permitió entrar al país”, declaró la subsecretaria Tricia McLaughlin.

“Afortunadamente, bajo la presidencia de Trump y la secretaria Noem, esta administración canceló su TPS, lo arrestó y lo expulsó de nuestras calles. Agradecemos que todos nuestros oficiales se encuentren a salvo después de que otro vehículo fuera utilizado como arma contra ellos y más alborotadores les lanzaran piedras y botellas”, agregó.

Por último, informó que los oficiales de ICE están experimentando un aumento de más del 1150% en las agresiones en su contra, ya que arriesgan sus vidas para arrestar a los peores delincuentes extranjeros.

