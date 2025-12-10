Acusan a ginecólogo militar de grabar en secreto a más de 40 pacientes en hospital del Ejército

El Ejército estadounidense acusó formalmente al mayor Blaine McGraw, de 47 años, por filmar y fotografiar en secreto a decenas de pacientes durante exámenes ginecológicos en el Centro Médico del Ejército Carl R. Darnall, ubicado en Fort Hood, Texas.

Según la Oficina de Juicios Especiales del Ejército, los hechos habrían ocurrido entre enero y diciembre de este año, afectando al menos a 44 mujeres bajo su cuidado médico. Las autoridades también señalaron que una de las víctimas fue grabada fuera de la base, dentro de su propia vivienda.

El arresto de McGraw se produjo pocos días después de que fuera encarcelado por desobedecer órdenes de su comando, en medio de múltiples denuncias por mala conducta. El 17 de octubre había sido suspendido de sus tareas clínicas cuando una paciente —identificada como “Jane Doe’’— presentó una demanda civil alegando haber sido manoseada y grabada durante un examen pélvico y de mamas.

Investigación masiva y cientos de testimonios

La División de Investigación Criminal del Ejército abrió un proceso amplio que incluye la revisión de medio terabyte de material digital y la realización de cientos de entrevistas con personal y pacientes.

Ante la magnitud del caso, las autoridades militares notificaron a cerca de 3,000 mujeres atendidas por McGraw tanto en Fort Hood como en el Tripler Army Medical Center en Hawaii, donde estuvo destinado entre 2019 y 2023. A todas se les pidió completar un cuestionario sobre sus encuentros con el médico.

Hasta el momento, más de 100 mujeres han reportado sentirse víctimas de conductas inapropiadas relacionadas con McGraw, según fuentes citadas por medios estadounidenses.

Acusaciones también en Hawaii

El Ejército confirmó que, además de los casos en Texas, McGraw está señalado por presuntas agresiones sexuales ocurridas durante su residencia en Hawaii. Las denuncias abarcan un periodo de cuatro años, lo que amplía el foco de la investigación y el alcance de posibles víctimas.

El mayor enfrenta un conjunto extenso de acusaciones, entre ellas: 54 cargos de grabación visual indecente, cinco cargos de conducta impropia de un oficial, desobediencia intencional a un superior jerárquico y hacer una declaración oficial falsa.

Actualmente, se encuentra detenido en prisión preventiva en la cárcel del condado de Bell, en Belton.

El abogado Andrew Cobos, representante de decenas de denunciantes, afirmó al Military Times que las víctimas sienten un primer respiro tras la detención.

“Por primera vez desde octubre, se sienten seguras sabiendo que McGraw está en prisión. Demostró que no se podía confiar en él. Debería permanecer confinado hasta su juicio”.

Respuesta del Ejército

Fort Hood aseguró que, al conocerse las primeras denuncias, el mayor McGraw fue removido de todas las tareas de atención al paciente y se le retiró el acceso a los expedientes clínicos.

“La seguridad de las pacientes ha sido garantizada y el personal involucrado fue supervisado continuamente”, señaló la base militar en un comunicado.

La investigación criminal sigue en curso y podría ampliarse dependiendo de los resultados del proceso de revisión y de la colaboración de las pacientes contactadas.

El escándalo ha generado preocupación sobre los mecanismos de supervisión interna dentro del sistema médico militar y la protección de pacientes que dependen exclusivamente de servicios prestados por el Departamento de Defensa.

Mientras avanza el caso, miles de mujeres aguardan respuestas sobre los protocolos que fallaron y permitieron que, presuntamente, un oficial médico en activo pudiera registrar en secreto exámenes ginecológicos durante meses.

La audiencia preliminar y la definición de cargos formales continuarán en las próximas semanas.

