Cómo estará el clima en California para Navidad

El clima de esta Navidad en California tendrá un tono invernal más marcado que en años anteriores, con días frescos, cielos nublados y algunas lluvias intermitentes.

De acuerdo con el pronóstico de AccuWeather, tanto el 24 como el 25 de diciembre mostrarán condiciones cambiantes, especialmente durante la noche.

Y aunque no se esperan tormentas fuertes, sí habrá sistemas que traerán humedad y bajas temperaturas en varias zonas del estado, incluidas ciudades clave como Los Ángeles y San Francisco.

En general, en LA se vivirá una Nochebuena fría y con probabilidad de lluvias nocturnas, mientras que en San Francisco las condiciones serán más húmedas durante el día y la noche, aunque con temperaturas todavía más bajas.

Pronóstico para el 24 de diciembre en California

El 24 de diciembre comenzará con un día mayormente nublado, con una temperatura máxima de 54°F y un RealFeel igual.

El viento soplará desde el sur a unas 4 mph, con ráfagas que podrían alcanzar las 8 mph. La probabilidad de precipitación diurna es de 25%, lo que indica un riesgo bajo de lloviznas aisladas.

La noche será distinta: se espera lluvia moderada, con una probabilidad de precipitación que sube al 63%.

La temperatura bajará a los 40°F, pero el RealFeel podría llegar a 31°F debido al viento del sur de 9 mph y ráfagas cercanas a 14 mph. AccuWeather estima hasta 0.38 pulgadas de lluvia, principalmente durante siete horas continuas.

En ciudades como Los Ángeles, esto se traducirá en chaparrones nocturnos, mientras que en San Francisco las precipitaciones podrían extenderse por más tiempo.

Cómo estará el tiempo el 25 de diciembre

El día de Navidad mantendrá el tono frío y nublado. La máxima será de 52°F, con un RealFeel de 51°F bajo un cielo con abundante nubosidad.

Hay un 30% de probabilidad de lluvia, especialmente en forma de llovizna ocasional durante el día. El viento será un poco más intenso, proveniente del sur-suroeste a 7 mph y ráfagas de hasta 12 mph.

Por la noche, la temperatura descenderá a 44°F, con la posibilidad de un chubasco al anochecer (probabilidad del 56%) antes de que el cielo empiece a despejarse. Se podrían acumular 0.02 pulgadas de lluvia, un registro menor comparado con la noche anterior.

Para áreas como Los Ángeles, la Navidad podría cerrar con lloviznas breves; mientras que en San Francisco el ambiente frío y húmedo se mantendrá durante la mayor parte del día.