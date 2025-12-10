Demócratas controlan Cámara en Georgia, y Eric Gisler gana distrito dominado por republicanos

Eric Gisler, candidato demócrata a la Cámara de Representantes del estado de Georgia, ganó el escaño republicano en la elección especial de los condados de Clarke y Oconee para llenar una vacante en el Distrito 121, tras la renuncia del exrepresentante Marcus Wiedower.

Gisler derrotó al republicano Mack “Dutch” Guest IV por tan solo 200 votos, obteniendo un 50.85% frente a un 49.15%. El Distrito 121 de la Cámara de Representantes abarca los condados de Clarke y Oconee, con la mayoría de sus votantes en Oconee, un condado de fuerte tendencia republicana.

Gisler se benefició de una fuerte participación demócrata en ambos lados de la frontera condal. Obtuvo el 82% de los votos en el condado de Clarke y el 36% en Oconee, cifras unos 10 puntos porcentuales superiores a las que suelen obtener los demócratas.

“Este fue un esfuerzo de equipo. Lo logramos. Contábamos con la presencia local, los voluntarios. Teníamos el mensaje correcto”, dijo Gisler a sus simpatizantes en una reunión del Comité Demócrata del Condado de Athens-Clarke en el Trappeze Pub del centro de Athens.

La victoria demócrata, contra el candidato republicano en un distrito que votó por el presidente Donald Trump por alrededor de 12 puntos porcentuales en 2024, llega un año antes de las críticas elecciones intermedias de 2026, cuando los georgianos votarán en carreras muy seguidas para el Senado y la gubernatura.

El Partido Demócrata de Georgia felicitó Eric Gisler, propietario de una tienda local de aceite de oliva: “Esto no es solo una victoria para los demócratas de Georgia, es una victoria para cada familia en los condados de Oconee y Clarke que ha estado luchando por salir adelante bajo 22 años de liderazgo republicano fallido”.

“En todo el estado, los georgianos se están dando cuenta de que solo hay un partido que trabaja para reducir los costos, mantener la atención médica asequible y priorizar a las personas sobre las grandes corporaciones: el Partido Demócrata”, declaró Charlie Bailey, presidente estatal del Partido Demócrata, en un comunicado.

“Nuestro impulso no hace más que crecer, y seguiremos trabajando, organizando y desarrollando estrategias superiores a los republicanos para que esto se traduzca en más victorias para los georgianos en 2026”.

Los demócratas esperaban dar la sorpresa tras un desempeño superior en las recientes elecciones especiales de Tennessee. También revirtieron dos escaños en la Comisión de Servicio Público de Georgia en noviembre, lo que causó conmoción en los círculos políticos del estado.

La de este martes, fue la segunda gran victoria del partido, anteriormente, los demócratas dieron vuelta la alcaldía de Miami, rompiendo el control del Partido Republicano por primera vez en casi tres décadas, por lo que también esperan que una base de votantes energizada y un mensaje que enfatice la asequibilidad, les ayuden a ganar la Cámara de Representantes y potencialmente el Senado.

Las elecciones especiales son inherentemente impredecibles, y los líderes de ambos partidos esperaban o temían que la impopularidad del presidente Donald Trump impulsara a Gisler a la victoria, a pesar de que el distrito estaba manipulado para favorecer a un republicano.

Gisler prestará juramento cuando la legislatura estatal se reúna para su sesión de 2026 el 12 de enero y cumplirá el último año del mandato de dos años de Wiedower. El próximo otoño, el reto para Gisler será conservar el escaño. Wiedower perdió ante el demócrata Jonathan Wallace en circunstancias similares en 2017, pero lo ganó un año después, cuando los patrones de votación se normalizaron.

