Elección en Tennessee: Aftyn Behn amenaza a republicanos con arrebatar escaño

A menos de un mes de las victorias demócratas en Nueva York, Virginia y Nueva Jersey, ahora la mira estaría puesta en el séptimo Distrito para el Congreso de Tennessee, donde el partido de oposición trata de demostrar que hay un creciente descontento con el presidente Donald Trump, incluso en territorios confiadamente conservadores donde los republicanos han ganado por décadas.

Se trata de la última prueba en las urnas de este año para ambos partidos de cara a las elecciones intermedias de 2026, donde los republicanos de la Cámara de Representantes buscan conservar el escaño en el 7.º Distrito Congresional de Tennessee y aumentar su estrecha ventaja de 219-213 en la cámara.

ECU endorsed candidate @aftynfortn has worked tirelessly to fight corruption and stand up to corporate greed. As the next representative for #TN07, voters can trust that she’ll put them first — not special interests. pic.twitter.com/oTjsNMJx3E — End Citizens United (@StopBigMoney) December 1, 2025

Sin embargo, los demócratas, con Aftyn Behn como abanderada, esperan prolongar su racha de victorias y asentar una sorpresiva victoria en este distrito del centro de Tennessee, donde Donald Trump y otros candidatos republicanos suelen ganar con cerca del 60% de los votos.

Por los republicanos, Matt Van Epps busca reemplazar al representante republicano Mark Green, quien renunció en julio para unirse al sector privado.

Según analistas, las elecciones especiales del Congreso del martes podrían ser una carrera mucho más reñida de lo previsto.

Los republicanos arrasaron en el séptimo distrito congresional de Tennessee por 22 puntos el año pasado, pero una encuesta de Emerson College, en Boston, revela que solo dos puntos separan al demócrata Aftyn Behn del republicano Matt Van Epps . Van Epps lidera con un 48% frente al 46% de Behn, con el 5% de los encuestados indecisos.

Las mujeres votantes y los votantes menores de 40 años prefieren a Behn, según la encuesta de Emerson, mientras que Van Epps obtuvo mejores resultados entre los hombres y los votantes mayores.

Trump busca frenar descalabro

Previo de las elecciones especiales del 7º Distrito Congresional de Tennessee, el presidente Donald Trump busca evitar otro descalabro de su partido y reiteró su apoyo al candidato republicano Matt Van Epps.

“Matt Van Epps es un ganador y va a ser grandioso”, dijo Trump durante una llamada con el presidente de la Cámara de Representantes de Estados Unidos, Mike Johnson, en un mitin en Franklin el 1 de diciembre.

NEW: President Trump talks to voters through the phone after calling Speaker Johnson during a rally for Republican Matt Van Epps in the special election race in Tennessee against Aftyn Behn:



"She said two things above all else that bothered me.

Number 1: She hates Christianity.… pic.twitter.com/Wh9mhaRVvo — Fox News (@FoxNews) December 1, 2025

“Solo quiero darle todo mi apoyo a Matt Van Epps, y él lo ha hecho desde el principio. Será un congresista fantástico”, añadió. “Los representará muy bien y mantendrá nuestra agenda en marcha”.

El presidente afirmó que la oponente demócrata de Van Epps, Aftyn Behn, “odia el cristianismo, te quitará las armas, quiere Fronteras Abiertas, Transgénero para todos, hombres en los deportes femeninos y desprecia abiertamente la música Country”, comentó, como suele hacerlo, sin pruebas de ello.

Trump concluyó que Van Epps tiene su “completo y total respaldo” y “¡NO TE FALLARÁ NUNCA!”.

Sigue leyendo:

• Marjorie Taylor Greene renuncia al Congreso para “evitar ser maltratada” por Donald Trump

• El senador republicano Mitch McConnell no buscará la reelección en 2026

• Ted Cruz proyecta un posible desastre para los republicanos en las elecciones intermedias