EE.UU. exigiría que algunos extranjeros le muestren hasta 5 años de su información en redes sociales

Lo sencillo que antes les resultaba ingresar a Estados Unidos para algunos extranjeros incluidos en el programa de exención de visas, ahora podría complicarse ante una nueva política analizada por las autoridades, la cual consiste en permitirles acceder al historial en redes sociales para verificar su información en los últimos 5 años y, a partir, de ello corroborar si resulta seguro o no permitirles el acceso.

Una propuesta de la Oficina Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos (CBP) publicada en el Registro Federal plantea que los extranjeros provenientes de docenas de países, a quienes en este momento no se les exige visa, obligatoriamente agreguen sus perfiles en redes sociales como parte de la solicitud del Sistema Electrónico de Autorización de Viaje (ESTA).

Otro de los requisitos planteados consiste en incluir números de teléfono utilizados en los últimos cinco años; direcciones de correo electrónico manejados en la última década; así como direcciones IP y metadatos de fotografías enviadas electrónicamente.

A la lista de requerimientos también se deben añadir información biométrica, como son datos faciales, dactilares, de ADN y del iris.

Por si esto fuera poco, también se debe proporcionar información sobre familiares, incluidos nombres, números de teléfono, fechas de nacimiento, lugares de nacimiento y lugares de residencia.

Los extranjeros interesados en ingresar a Estados Unidos deberán permitirles a las autoridades estadounidenses analizar el tipo de contenido que consumen en sus redes sociales. (Crédito: David Zalubowski / AP)

Una vez cumplido con todos los requerimientos, al CBP analizará a detalle la solicitud para luego determinar si brindará o no el acceso al territorio estadounidense.

En caso de ser aprobado el solicitante, durante dos años podrá entrar al país en varias ocasiones, pero nunca excediendo más de 90 días de estancia.

Cabe señalar que la solicitud de una ESTA dejaría de realizarse desde el sitio web del gobierno y ahora se presentaría mediante la aplicación ESTA Mobile.

Desde junio, el Departamento de Estado comenzó a exigirles a los solicitantes de visas para estudiantes tener sus cuentas de redes sociales configuradas como públicas, esto con el objetivo de corroborar el tipo de contenido que suelen publicar y compartir.

Dicha medida también entrará en vigor en breve para los solicitantes de visas de trabajadores altamente calificados H-1B.