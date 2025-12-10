EE.UU. incauta un petrolero frente a Venezuela y aumenta la tensión con Caracas

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, confirmó este miércoles que su administración interceptó y confiscó un petrolero frente a las costas de Venezuela, en una maniobra que profundiza la presión de Washington sobre el gobierno de Nicolás Maduro.

“Acabamos de incautar un petrolero en la costa de Venezuela, un petrolero grande, muy grande, el más grande jamás incautado, en realidad”, declaró al inicio de una mesa redonda con empresarios en la Casa Blanca.

Horas antes, la agencia Bloomberg había adelantado en exclusiva que un buque sancionado por EE UU había sido retenido en aguas cercanas a Venezuela, según fuentes familiarizadas con el caso.

Trump no dio detalles sobre el asunto, pero dijo que fue un “día interesante”. También insinuó que se publicarían más noticias, incluyendo fotos, pero no especificó un plazo.

“Lo discutirán con las personas correspondientes más adelante. Pero no, fue confiscado por una muy buena razón“, añadió.

La noticia de la incautación se produce después de que Trump declarara a Politico, en una entrevista publicada el martes, que el presidente venezolano Nicolás Maduro tenía los días contados, aunque se negó a comentar si Estados Unidos podría enviar tropas al país.

Golpe a las exportaciones venezolanas

La confiscación podría añadir un nuevo obstáculo a la ya limitada capacidad de Venezuela para colocar su petróleo en el mercado internacional.

Expertos consideran que la operación puede intimidar a otros transportistas, que podrían desistir de operar rutas vinculadas a PDVSA ante el temor de represalias o sanciones adicionales.

Aunque la industria petrolera venezolana opera bajo restricciones severas, la estatal PDVSA mantiene trabajos de perforación conjuntos con la estadounidense Chevron, que cuenta con una licencia especial del Departamento del Tesoro que la exime de sanciones directas.

Coincidencia con el Nobel de la Paz a María Corina Machado

El anuncio ocurre el mismo día en que Oslo celebró la entrega del Premio Nobel de la Paz a la líder opositora venezolana María Corina Machado, quien no asistió a la ceremonia, pero aseguró que llegará a la capital noruega en las próximas horas.

La premiación ha aumentado el foco internacional sobre la situación política y humanitaria del país, así como sobre la confrontación entre Washington y Caracas.

Washington intensifica la presión militar y judicial

El gobierno de Trump sostiene que Nicolás Maduro encabeza una red criminal vinculada al denominado “Cartel de los Soles”, una acusación que Caracas rechaza tajantemente.

Desde septiembre, las Fuerzas Armadas estadounidenses han reportado la destrucción de más de una veintena de embarcaciones en el Caribe y el Pacífico, señaladas como presuntos cargamentos de droga, con saldo de decenas de tripulantes muertos durante los operativos.

Por su parte, Maduro ha llamado a los ciudadanos a integrarse en milicias populares y prepararse ante lo que calificó como una amenaza directa de invasión.

Polémica por uno de los ataques en el Caribe

El secretario de Defensa, Pete Hegseth, ha sido objeto de escrutinio por un ataque perpetrado el 2 de septiembre contra un barco, que incluyó un segundo impacto y causó la muerte de dos supervivientes del ataque inicial. Los críticos han cuestionado si el doble impacto constituyó un crimen de guerra.

Hegseth defendió el ataque diciendo que no vio personalmente a los sobrevivientes antes de aprobar otro ataque, citando la “niebla de guerra”.

Legisladores bipartidistas, tanto en la Cámara de Representantes como en el Senado, han iniciado investigaciones sobre el ataque de la administración a estos barcos.

