Juez de NY autorizó aplazar audiencia de “La Tuta” ante posible acuerdo con la Fiscalía

Luego de que la defensa de Servando Gómez Martínez, alias “La Tuta”, pidió aplazar la audiencia de su cliente programada este mes, el juez John G. Koeltl aceptó la petición.

De esta manera, la audiencia se pospuso hasta el 17 de marzo del 2026, en busca de un posible acuerdo con las autoridades estadounidenses.

Previamente se informó que tanto la Fiscalía estadounidense como la defensa de Gómez Martínez habían solicitado de forma conjunta este aplazamiento, bajo el argumento de que se estaba buscando una mejor resolución del proceso.

Al respecto, autoridades cercanas al caso indicaron que había ya una negociación en marcha, según informó el diario Milenio.

Historia criminal

Gómez Martínez fue un profesor de escuela que posteriormente incursionó en el mundo criminal como uno de los fundadores de Los Caballeros Templarios, para luego formar parte de La Familia Michoacana.

“La Tuta” llegó a ser uno de los delincuentes más buscados en México y Estados Unidos, por lo que se ofrecía una recompensa de 2.5 millones de dólares por su captura.

Sin embargo, su carrera delictiva culminó en febrero de 2015, cuando fue capturado mediante un operativo realizado en su casa de seguridad en la ciudad de Morelia, Michoacán, sin que se disparará una sola bala.

El líder criminal fue entregado el pasado mes agosto a las autoridades de Estados Unidos junto a 25 narcos más, como parte de la lucha contra el narcotráfico entre ambos países.

Gómez Martínez enfrenta dos cargos de conspiración para traficar drogas. Debido a su posición de liderazgo en las redes criminales, podría alcanzar una pena de hasta 40 años de prisión en caso de ir a juicio y ser encontrado culpable.

Sin embargo, si se da un acuerdo y se declara culpable, la condena podría reducirse significativamente e incluso tomarse en cuenta los años que ya llevaba preso en México.

