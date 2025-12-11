Arrestan en Nebraska a peligroso líder de la MS-13 buscado por cuádruple homicidio

Un miembro de la pandilla MS-13 fue arrestado el pasado lunes en Grand Island, Nebraska, según informó la Fiscalía de Estados Unidos.

Gerson Emir Cuadra Soto, de Honduras, fue acusado en un tribunal federal de Lincoln por el delito de entrada ilegal de un extranjero en situación irregular.

Una declaración jurada de denuncia, aún no sellada, alega que Cuadra Soto era líder de la MS-13 y formaba parte de un escuadrón de asesinatos “profesional” de la organización criminal.

En 2022 fue acusado en Honduras por posesión de armas de fuego en relación con un cuádruple homicidio. Cuadra Soto y dos coacusados ​​lograron entonces escapar de la cárcel hondureña mediante sobornos, según la Fiscalía.

Luego ingresó ilegalmente a Estados Unidos cruzando a Texas desde México.

Cuadra Soto obtuvo una licencia de conducir de California con su verdadera identidad, según informó la Fiscalía. Agentes federales lo rastrearon hasta su casa en Grand Island, donde fue detenido sin incidentes.

El agente especial Eugene Kowel, líder de la división de campo del Buró Federal de Investigaciones (FBI) de Omaha, declaró: “La captura del presunto líder de la MS-13, Gerson Emir Cuadra Soto, en Grand Island, Nebraska, pone de relieve la crucial labor que se realiza a diario para abordar las amenazas que representan las pandillas transnacionales. Esconderse en el corazón del país no es una buena opción para los delincuentes violentos”.

El gobernador Jim Pillen también opinó sobre el arresto: “Este es otro caso frustrante que demuestra por qué el centro de detención de ICE en McCook es absolutamente crucial para mantener la seguridad de los nebraskanos”.

Este caso forma parte de la Operación Take Back America, una iniciativa nacional que moviliza al Departamento de Justicia para combatir la inmigración ilegal, desmantelar cárteles y organizaciones criminales transnacionales, y proteger a las comunidades de la delincuencia violenta.

