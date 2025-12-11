Hombre de Florida encontró el cuerpo de una joven asesinada y en vez de denunciar robó su scooter

Un hombre que se topó con el cuerpo de una niña de 14 años, quien según las autoridades fue atraída al bosque y asesinada, no reportó de inmediato lo que encontró; en cambio, presuntamente le robó su scooter.

El cuerpo de Danika Troy fue descubierto en el bosque cerca de su casa en Pace, Florida, el 4 de diciembre. La policía afirmó que dos adolescentes —uno del cual supuestamente estaba enamorada— la atrajeron al bosque y le dispararon antes de presuntamente quemar su cuerpo.

Según un informe de arresto obtenido por People, el cuerpo de Danika fue encontrado por Mitchell Eddins, quien declaró a la policía que se había detenido a “hacer sus necesidades” cuando vio la zona quemada del bosque.

Eddins vio primero un scooter negro y fue a buscarlo, momento en el que vio el cuerpo quemado, según el informe de arresto. Luego, presuntamente, llevó el scooter a su residencia y dijo que les contó a los vecinos sobre el cuerpo, quienes le aconsejaron que llamara a la policía, lo cual nunca hizo.

La policía afirmó que le preguntaron a Eddins por qué no había llamado a la policía, y supuestamente respondió que sí lo había planeado, según el informe. Posteriormente, los agentes incautaron el scooter.

Eddins fue arrestado y acusado de hurto menor y de no reportar una muerte, según el informe.

Según un informe de arresto independiente citado por Pensacola News-Journal y WALA, los dos sospechosos arrestados bajo sospecha del asesinato de Danika han sido identificados como Gabriel Williams, de 16 años, y Kimahri Blevins, de 14. Ninguno de los dos adolescentes ha sido acusado aún como adulto en relación con el crimen, aunque podrían serlo, según los medios.

WALA informó, citando el informe de arresto, que Williams y Blevins planearon el asesinato. Blevins supuestamente les dijo a los investigadores que habían planeado dispararle a Danika una vez, pero Williams siguió disparando. Los dos adolescentes quemaron su cuerpo y abandonaron el lugar.

El sheriff del condado de Santa Rosa, Bob Johnson, declaró al Pensacola News-Journal que está trabajando estrechamente con la Fiscalía del Estado para que tanto Williams como Blevins sean juzgados como adultos.

“Si cometes un delito de adultos, mereces cumplir una condena de adulto”, declaró.

La madre de Danika, Ashley Troy, habló previamente con People sobre la muerte de su hija.

“Pensó que se escapaba para pasar tiempo con el chico que amaba”, aparentemente refiriéndose a uno de los sospechosos. “Actualmente estaba castigada por hacer lo mismo. Los niños simplemente no piensan en las consecuencias. Ella confiaba en él. No fue difícil seducirla. Él tenía su corazón. Ella haría cualquier cosa por él”.

Una campaña de GoFundMe creada para recaudar fondos para la madre de Danika y ayudarla a sufragar los gastos funerarios ha recaudado más de $27,000 hasta el miércoles 10 de diciembre.

