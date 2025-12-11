Hombre muere atropellado por una quitanieves en el aeropuerto de Minneapolis-Saint Paul

Un hombre de 47 años murió tras ser atropellado por una máquina quitanieves en el Aeropuerto Internacional de Minneapolis-Saint Paul, informaron las autoridades locales.

El incidente fue reportado poco después de las 7:30 p.m. del martes en un estacionamiento que presta servicio a la empresa de catering LSG Sky Chefs, ubicada cerca de la Terminal 2.

Jeff Lea, portavoz de la Comisión de Aeropuertos Metropolitanos, confirmó que el área es utilizada regularmente por personal de apoyo en tierra y que las operaciones continuaron mientras se iniciaba la investigación. La identidad de la víctima no había sido divulgada hasta el momento.

Nevada ligera y demoras en más de 200 vuelos

El accidente ocurrió en medio de condiciones climáticas invernales. Al momento del hecho, la zona registraba una ligera nevada y temperaturas cercanas a los 20 grados Celsius bajo cero, lo que obligó a los equipos de mantenimiento a intensificar las labores de limpieza en pistas y áreas operativas.

El mal tiempo también afectó el flujo aéreo: más de 200 vuelos sufrieron retrasos el martes, según datos oficiales del aeropuerto.

Patrulla Estatal de Minnesota asume la investigación

La Patrulla Estatal de Minnesota colabora con las autoridades aeroportuarias para esclarecer cómo ocurrió el atropello y si se cumplieron los protocolos de seguridad habituales durante el manejo de equipos pesados en áreas de trabajo.

Las autoridades no han informado si el operador de la quitanieves permanece bajo custodia o si se trata, preliminarmente, de un accidente laboral.

Minneapolis declara emergencia de nieve

En paralelo, la ciudad de Minneapolis decretó el miércoles una emergencia de nieve a partir de las 9:00 p.m., medida que restringe el estacionamiento en varias calles para acelerar el despeje vial.

“Estas reglas permiten que las máquinas quitanieves limpien las calles para garantizar la circulación de vehículos de emergencia y del resto del tráfico”, señaló el gobierno municipal en un comunicado.

Sigue leyendo:

–Un muerto y siete heridos en violento tiroteo cerca de un parque en Baltimore

–Hispano asesinado en Maryland tras una discusión con sus vecinos por sus perros

–Agente del sheriff de Georgia asesinado en una emboscada