Siguen los festejos por los 60 años de La Original Banda El Limón

Ya casi se termina este año y a la Original Banda El Limón de Salvador Lizárraga todavía le quedan muchos festejos por celebrar con motivo de sus 60 años de existencia.

Una de las formas en las que van a dejar constancia de estas seis décadas es “El legado continúa”, un EP de seis cortes grabado en el la arena CDMX y que incluyó a varios y muy notables invitados, como Lupe Esparza, Álex Lora de El Tri y los exvocalistas de la agrupación, Israel Valdez, Toño Lizárraga y Lorenzo Méndez.

“Acabamos de lanzar ‘El amor de mi vida'”, dijo Manuel Ávila, uno de los vocalistas del grupo y quien por cierto es la adición más reciente a la banda. “Estamos contentos de hacer estas colaboraciones”.

El dueto con Álex Lora en “La raza más chida” es una de las canciones que más enorgullece a la banda porque es quizá al primera vez que un un grupo de música de banda une su voz a la del rockero más respetado de México.

“Funcionó muy bien, la verdad”, dijo Manuel, “Hicimos una buena fusión al estilo de la banda con otro ritmo porque la versión original es un poco más lenta […] Esta tiene una chispa más alegre”.

De los seis temas, dos son inéditos, “El amor de mi vida”, que fue escrito por el también vocalista, Ramón Maldonado y por Julio César Maldonado Ozuna, y “La vida es corta” de la autoría de Víctor Noriega, también cantante de la agrupación.

Entre los invitados también está Julio Preciado, quien fuera el primer cantante que tuvo La Original —puesto que este tipo de formaciones musicales no solía incluir voz—, y quien después lanzara una exitosa carrera como solista. Él canta “Traguitos de licor”.

Este diciembre, los miembros de esta numerosísima banda regresarán a Mazatlán para compartir con sus familias en las fiestas navideñas, pero luego continuarán con la gira y con la promoción del EP.

Y por otra parte, La Original está innovando musicalmente; agregó a su banda una guitarra y teclados, dos instrumentos que no son de viento. Esto con la intención de tener nuevos sonidos y más diversidad, dijo Víctor.

“La intención es dar un buen show, un show diferente”, dijo. “Ya lo hicimos en la arena Ciudad de México y en Acapulco y fue un show muy diferente porque también metimos saxofón […] Queremos que la gente vea algo espectacular en nuestros conciertos”.