Ahora puedes compartir historias de Instagram de cuentas públicas: cómo hacerlo

Instagram sumó una función que muchos usuarios venían pidiendo desde hace tiempo: la posibilidad de compartir historias publicadas por cuentas públicas, directamente en la propia historia.

La actualización fue anunciada por Mark Zuckerberg a través de su canal de difusión en la plataforma. “La actualización de IG acaba de salir: ahora puedes volver a compartir historias de cuentas públicas en tu propia historia”, indicó el CEO.

También destacó que esta herramienta permitirá amplificar contenido sin necesidad de tomar capturas o recurrir a métodos alternativos.

Cómo funciona la nueva herramienta de Instagram

Esta función permite que cualquier usuario tome una historia publicada por una cuenta pública y la comparta de forma nativa en su propio perfil. El proceso es sencillo y se realiza desde la misma interfaz de visualización de historias.

Al tratarse de contenido público, la difusión es mayor y el creador original conserva la visibilidad, ya que su nombre y foto permanecen visibles en el reposteo.

Es importante mencionar que no todas las cuentas públicas tienen habilitada la opción aún. En algunos casos, puede deberse a que la actualización todavía no llega a todos los dispositivos; en otros, a que el propietario de la cuenta modificó la configuración de privacidad para restringir la opción de compartido.

Paso a paso para compartir historias de cuentas públicas

Para usar la función, basta con seguir estas indicaciones:

Accede a la historia de una cuenta pública que desees compartir.

Pulsa el botón de Enviar , que aparece en la parte inferior.

, que aparece en la parte inferior. Elige la opción “Agrega a historia” .

. Se abrirá la interfaz de edición, como si fueras a subir un contenido propio: podrás añadir texto, stickers, música y otros elementos.

Cuando termines de editar, presiona “Tu historia” .

. La historia original aparecerá publicada en tu perfil con el crédito correspondiente.

Este proceso permite que el contenido circule más entre comunidades diversas y se convierta en una herramienta útil para recomendaciones, difusión de eventos, avisos o creadores emergentes.