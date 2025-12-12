window._taboola = window._taboola || []; var taboola_id = 'mycodeimpremedia-laopinion'; _taboola.push({article:'auto'}); !function (e, f, u, i) { if (!document.getElementById(i)){ e.async = 1; e.src = u; e.id = i; f.parentNode.insertBefore(e, f); } }(document.createElement('script'), document.getElementsByTagName('script')[0], '//cdn.taboola.com/libtrc/'+ taboola_id +'/loader.js', 'tb_loader_script'); if(window.performance && typeof window.performance.mark == 'function') {window.performance.mark('tbl_ic');}

Ahora puedes compartir historias de Instagram de cuentas públicas: cómo hacerlo

Instagram ahora permite compartir historias de cuentas públicas con un botón directo: te indicamos cómo usar la nueva función, paso a paso

El proceso es sencillo y se realiza desde la misma interfaz de visualización de historias de Instagram.

El proceso es sencillo y se realiza desde la misma interfaz de visualización de historias de Instagram. Crédito: PixieMe | Shutterstock

Avatar de Alberto Daniel Barboza

Por  Alberto Daniel Barboza

Instagram sumó una función que muchos usuarios venían pidiendo desde hace tiempo: la posibilidad de compartir historias publicadas por cuentas públicas, directamente en la propia historia.

La actualización fue anunciada por Mark Zuckerberg a través de su canal de difusión en la plataforma. “La actualización de IG acaba de salir: ahora puedes volver a compartir historias de cuentas públicas en tu propia historia”, indicó el CEO.

También destacó que esta herramienta permitirá amplificar contenido sin necesidad de tomar capturas o recurrir a métodos alternativos.

Cómo funciona la nueva herramienta de Instagram

Esta función permite que cualquier usuario tome una historia publicada por una cuenta pública y la comparta de forma nativa en su propio perfil. El proceso es sencillo y se realiza desde la misma interfaz de visualización de historias.

Al tratarse de contenido público, la difusión es mayor y el creador original conserva la visibilidad, ya que su nombre y foto permanecen visibles en el reposteo.

Es importante mencionar que no todas las cuentas públicas tienen habilitada la opción aún. En algunos casos, puede deberse a que la actualización todavía no llega a todos los dispositivos; en otros, a que el propietario de la cuenta modificó la configuración de privacidad para restringir la opción de compartido.

Paso a paso para compartir historias de cuentas públicas

Para usar la función, basta con seguir estas indicaciones:

  • Accede a la historia de una cuenta pública que desees compartir.
  • Pulsa el botón de Enviar, que aparece en la parte inferior.
  • Elige la opción “Agrega a historia”.
  • Se abrirá la interfaz de edición, como si fueras a subir un contenido propio: podrás añadir texto, stickers, música y otros elementos.
  • Cuando termines de editar, presiona “Tu historia”.
  • La historia original aparecerá publicada en tu perfil con el crédito correspondiente.

Este proceso permite que el contenido circule más entre comunidades diversas y se convierta en una herramienta útil para recomendaciones, difusión de eventos, avisos o creadores emergentes.

En esta nota

Instagram
Trending
Contenido Patrocinado
Trending