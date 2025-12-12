Conoce cuáles son los precios de compra y venta del dólar estadounidense hoy viernes 12 de diciembre en México y los principales países

El precio del dólar hoy nos llega con una cotización fortalecida ante varios de sus pares emergentes, pero está experimentando cambios en el mercado azteca.

El precio del dólar estadounidense este viernes 12 de diciembre de 2025 cerró con un valor de intercambio de 18.01 pesos mexicanos, de acuerdo a información proporcionada por Dow Jones.

Por lo que respecta a compañías de transferencias de dinero internacional como Western Union/MoneyGram, el dólar se cotiza este día a 17.64 y 18.04 MXN respectivamente.

Precio del dólar hoy en México

Ante el peso mexicano, el dólar cotiza en rojo a un precio de 18.01 pesos por dólar y la tendencia se mantiene a la baja esta semana.

Precio del dólar hoy en Honduras

En Honduras el dólar sube de precio y la tendencia se sitúa al alza. El precio promedio de hoy fue de 26.3 lempiras por unidad de billete verde.

Precio del dólar hoy en Nicaragua

El tipo de cambio del dólar en Nicaragua permanece en positivo tras el cierre de mercado de divisas. Su valor está ahora mismo en 36.62 córdobas por unidad de dólar.

Precio del dólar hoy en Costa Rica

En Costa Rica, el dólar regresa a su valor habitual que es cotizar en positivo. Tras permanecer el día previo a la baja, hoy cotizó a 496.49 colones por cada dólar.

Precio del dólar hoy en República Dominicana

El dólar en República Dominicana mantiene su tendencia al alza y cotizó al cierre a 63.22 pesos por unidad de dólar, datos para la venta.

MEXICO 18.01 PESOS MEXICANOS HONDURAS 26.3 LEMPIRAS NICARAGUA 36.62 CÓRDOBAS COSTA RICA 496.49 COLONES REPÚBLICA DOMINICANA 63.22 PESOS DOMINICANOS

Enviar dinero de Estados Unidos a América Latina

Para el envío de dinero desde Estados Unidos, te recomendamos contrastar precios: tener en cuenta el tipo de cambio y las comisiones que cobran las diferentes empresas de remesas. Identifica el país de destino, introduce el monto a enviar y calcula los costos.