Horóscopo de hoy de Nana Calistar 12 de diciembre de 2025
Nana Calistar nos da sus predicciones para los 12 signos del Zodiaco en su horóscopo diario.
PISCIS
No desconfíes de quien te ha demostrado con hechos que sí le importas, porque no todo el mundo llega a tu vida a joderte, aunque tú ya vengas bien escamado. Esa amistad que hoy te pide apoyo, dáselo sin miedo, porque la vida es redonda y más pronto de lo que imaginas podrías necesitar una mano amiga. Y no te preocupes por quienes en el pasado te fregaron la paz, porque el karma no se retrasa ni se equivoca: a cada quien le cobra con intereses y sin avisar.
Noticias de un ex amor vuelven a aparecer y te van a mover emociones que creías enterradas, pero ojo, no confundas nostalgia con ganas de regresar a sufrir. También notarás el interés de una persona nueva que te observa más de lo que imaginas, así que abre los ojos y no te hagas el distraído. Cambios fuertes e importantes llegan a tu vida, y este cierre de año te empuja a iniciar de cero, a mandar a la fregada el pasado y todas esas cadenas que tú solito te pusiste.
Vas a entender, por fin, que nadie es indispensable y que no necesitas de nadie para sentirte completo o feliz. Cambia la actitud, saca el carácter y demuéstrale al mundo —sobre todo a quienes no creyeron en ti— de qué estás hecho y hasta dónde puedes llegar. El amor llegará cuando tenga que llegar, ni antes ni después, así que deja de presionar a la vida y de andar rogando migajas emocionales.
En lo económico vienen oportunidades muy buenas, entre ellas un negocio, un movimiento laboral o un cambio que te va a hacer crecer como no tienes idea. Es momento de creer en ti y confiar solo en quienes te demuestran con acciones lo que sienten, porque palabras bonitas cualquiera las suelta.
ACUARIO
Se vienen movimientos importantes en el área del dinero, ajustes que primero te sacuden pero luego te acomodan mejor de lo que estabas. También aparece la oportunidad de conocer a una persona nueva, de piel clara, en una reunión con amistades, y esa energía te va a dejar pensando más de la cuenta. Nada es casualidad, así que no minimices encuentros ni señales.
Mucho cuidado con dos de tus “friends” que viven del chisme y de meter cizaña, porque por andar hablando de más podrías terminar metido en un problema que ni era tuyo. No des segundas oportunidades a quien ya te falló, porque hay alguien que todavía está esperando la primera y sí vale la pena. Aprende a cerrar puertas sin culpa.
En el entorno familiar necesitas bajar la guardia y ser más cariñoso, menos seco y menos a la defensiva. Una noticia que llega por redes sociales te va a alegrar bastante y te devuelve un poco la fe. Es normal que en estos días sientas injusticias, que te culpes de todo y te castigues mentalmente como si eso arreglara algo, pero no vivas así, porque solo te estás chingando la existencia tú solito.
Aprende a equivocarte, corrige y sigue adelante. La vida te va a poner un chorro de oportunidades enfrente, pero depende de ti aprovecharlas y soltar las que no te convienen. Se visualiza un viaje y hasta la tentación de cruzar la línea con una amistad, así que piensa bien antes de actuar. No pongas las manos al fuego por nadie, porque podrías llevarte sorpresas que te abran los ojos de golpe.
CAPRICORNIO
Una persona de tu círculo empieza a ladrar sobre ti y no es porque le importes, sino porque le arde verte avanzar. La envidia se huele de lejos, así que no te enganches ni pierdas energía explicándote. También podrías sentir atracción por alguien que jamás imaginaste, pero aquí la lección es clara: cuando uno reacciona tarde, ya no siempre encuentra la puerta abierta.
Cuida mucho tus cambios de humor, porque podrías afectar a tu familia sin darte cuenta. No te alejes tanto de tus amistades, hay gente valiosa que sí te quiere y que podría cansarse de tu bipolaridad emocional. Aprende a equilibrarte y a no desaparecer cuando más te necesitan.
Ya basta de excusas, de tonterías y de andar pateando tus propios sueños. Es momento de que te pongas las pilas con todo eso que prometiste cumplir este año, porque nadie va a venir a hacerlo por ti. No esperes señales divinas para ir por lo que quieres, muévete y haz que las cosas pasen.
Vienen sorpresas importantes, muchas de ellas representadas por personas que llegan de tierras lejanas y traen oportunidades disfrazadas de encuentros casuales. Una noticia relacionada con el trabajo o un trámite pendiente se resuelve a tu favor. No llenes tu cabeza de pensamientos negativos, porque podrías estancarte y atrasarte en lo que tanto deseas construir.
SAGITARIO
Este cierre de año te pide que te priorices y hagas, sin culpa, eso que te hace feliz. Vienen cambios importantes y nuevas etapas que te sacan de la rutina, incluyendo la llegada de una persona que te va a mover el tapete como hacía tiempo no pasaba. Pero para que lo nuevo entre, necesitas soltar de una vez por todas el pasado y toda esa carga emocional que sigues arrastrando como si fuera costal de piedras.
Si se han aprovechado de ti, no es porque seas malo, sino porque te falta carácter. Aprende a poner límites y a ser más firme, no más duro, pero sí más consciente de tu valor. Tienes todo para salir adelante y lograr estabilidad, pero necesitas disciplina y enfoque, no solo ganas de que las cosas cambien solas.
Nuevos proyectos comienzan a tomar forma y se abre la oportunidad de un viaje que te va a cambiar el ánimo y la perspectiva. No desconfíes de quien te quiere y te lo demuestra con hechos, pero sí aléjate de quienes solo aparecen cuando necesitan algo de ti.
Deja de flagelarte y de echarte en cara errores del pasado, ya aprendiste lo que tenías que aprender. La vida te va a ayudar a sanar, pero tú también tienes que poner de tu parte. Un amor del pasado podría reaparecer para probar si ya sanaste o si sigues en el mismo círculo. Cuida tu economía, porque los gastos innecesarios podrían desbalancearte justo cuando necesitas estabilidad.
ESCORPIO
Vienen cambios fuertes en tu carácter y sueños muy reveladores que te van a destapar muchas verdades que traías atoradas desde hace tiempo. Presta atención a lo que sueñas, porque ahí el subconsciente no miente y te va a mostrar respuestas que en el día te haces güey pa no ver. Ya no permitas que el ser amado te manipule ni te mueva como títere, tú eres de los signos que tiene la última palabra y liderazgo natural, no pierdas esa esencia por querer quedar bien.
La suerte se te acomoda en juegos de azar y se visualiza un reencuentro con una persona del pasado que podría sacudir emociones viejas. En la salud, cuídate de dolores en los pies y molestias en la garganta, no te descuides por andar cargando corajes que luego el cuerpo cobra. Tu carácter fuerte —ese que muchos critican— es justamente el escudo que evita que jueguen con tus sentimientos, así que úsalo con inteligencia, no con coraje.
Eres alegre, intenso y sabes sacarle ventaja a cualquier situación, pero cuando te enamoras sueles cometer el error de entregarte de más y olvidarte de ti. No repitas la historia. Pon límites, date tu lugar y recuerda quién eres. Como enemigo eres de cuidado, pero como aliado eres una joya, así que decide bien a quién le das acceso a tu vida y a quién solo le cierras la puerta sin explicación.
LIBRA
Mucho ojo con quién apuestas el corazón, porque podrías cometer errores por idealizar de más. Acuérdate que cuando el río suena es porque agua lleva, así que abre bien la oreja y deja de justificar lo injustificable. Pronto te llevarás sorpresas relacionadas con una persona que no es tan clara como aparenta, y ahí se te va a caer la venda de los ojos.
Andas en un ciclo bien intenso donde unos días te sientes el ser más feliz del planeta y otros la persona más desdichada. Tus cambios de humor tienen nombre y apellido, así que deja de cargar problemas ajenos y ocúpate más de los tuyos. Aprende a valorarte y entiende que tu felicidad no depende del bulto que tengas a un lado ni del que estés buscando desesperadamente.
Verdades familiares salen a la luz y podrían doler, pero antes de juzgar, mírate también a ti mismo, porque todos traen cola que les pisen. Se marca una semana con posibilidad de faje o encuentro casual con alguien con quien ya hubo historia, así que piensa bien si eso suma o solo revive dramas viejos. Ármate de valor y expresa lo que sientes; si no te quieren, al menos no seguirás perdiendo tiempo ni dignidad. Cuida tu entorno y evita pleitos innecesarios con la familia.
VIRGO
No te dejes manipular por una amistad que podría ponerte en una situación incómoda o hasta comprometedora. Cuídate de chismes y escándalos, porque la envidia anda suelta, sobre todo en redes sociales o en el trabajo, donde más sonríen es donde más observan. Recuerda quién eres y hacia dónde vas, no dependas de nadie para avanzar, tu futuro está en tus manos.
Una expareja te piensa más de lo que imaginas y se visualiza un embarazo cercano dentro del círculo de amistades. Ya deja las tonterías y pon los pies en la tierra, porque si tú no te tomas en serio, nadie lo va a hacer por ti. Tu carácter dice mucho de quién eres, pero a veces desconfías tanto de quienes sí te quieren que cuando reaccionas ya es demasiado tarde.
Necesitas creerte más todo lo bueno que eres y lo que puedes lograr, esa seguridad será la clave de tu éxito. Se vienen nuevos proyectos y personas increíbles que llegarán a sumar a tu vida, aprende a darles su lugar y a no sabotear lo bueno por miedo. En la familia surgirá un pequeño conflicto que los pondrá tensos, pero sabrán salir adelante. Mucha suerte en números terminación 4, 8 y 9.
LEO
En relaciones se marca alerta: podría haber infidelidad o verdades incómodas si tienes pareja. El día que no te mires al espejo y te reconozcas, considérate solo, porque nadie va a llenarte lo que tú no te das. El amor no llega hecho ni enlatado, se construye con la persona correcta, no a la fuerza ni por miedo a la soledad.
Aprende a disfrutar las pequeñas cosas, porque al final del día son las que realmente cuentan. Una amistad cercana la está pasando mal y va a necesitar de tu apoyo, no la ignores, muestra interés real. Cuídate de dolores en articulaciones, no cargues de más ni física ni emocionalmente.
Se vienen nuevas oportunidades laborales, cambios de horario y posibilidad de mejorar ingresos, pero no prestes dinero en estos días, porque difícilmente regresará. Controla tu carácter, porque si tienes pareja ya la tienes bien harta con tus berrinches. Un cambio en tu humor te hará madurar y abrir los ojos sobre quién vale la pena y quién solo estorba. Ten cuidado con lo que deseas, porque se te cumple, sobre todo lo negativo. Aprende a cuidar tu entorno y entiende que nadie es indispensable.
CÁNCER
Se vienen días donde el amor empieza a florecer en tu vida si andas sin compromiso, pero no desde la necesidad, sino desde la calma y la madurez. El corazón se te vuelve a abrir poco a poco, aunque este cierre de año también te va a traer recuerdos de alguien del pasado que marcó tu historia. Ni modo, mi vida, la nostalgia llega, pero no para que regreses, sino para que confirmes que ya no estás en el mismo lugar.
Se marca un fin de semana muy agradable, de esos que te reconcilian contigo mismo, aunque tendrás que hacerte responsable de tus decisiones y aceptar que no todo lo que se va regresa. Aprende a soltar sin culpa y a dejar ir lo que ya no quiso quedarse o lo que la vida simplemente no permitió que siguiera.
No te mates tanto trabajando, porque al final del camino no te vas a llevar el dinero, pero sí los momentos compartidos con familia y amistades. Abre bien los ojos, porque hay una persona interesada en ti desde hace tiempo, pero te has mostrado tan frío o tan distante que ya empezó a dudar. Si te interesa, deja el orgullo a un lado y muévete, porque luego no digas que nadie te busca.
Cuida ese cuerpazo criminal que traes, tienes todo para estar en forma, pero te gana la flojera. En la familia, respira antes de hablar, porque podrías herir a alguien y después andar arrepentido. Si tienes pareja, amistades de tu relación podrían hablar mal de ti; no hagas tormentas en vaso de agua, si hay amor nada externo los va a tumbar. Cuidado con una persona envidiosa que podría intentar meterte el pie y arruinarte planes importantes.
GÉMINIS
Este cierre de año te pide que no descuides a tu familia ni permitas que el estrés laboral te robe la paz. Aprende a fluir un poco más, porque lo que es para ti llegará en el momento correcto. Dos amistades del sexo femenino van a demostrarte su cariño con hechos, escuchándote, apoyándote y ayudándote a resolver situaciones que te han tenido inquieto.
Una amistad a la distancia será clave en estos días, pues te dará una visión diferente y te ayudará a tomar decisiones importantes para tus metas y proyectos. No te confíes de tu buena suerte en el amor; si estás saliendo con alguien, ir demasiado rápido podría echar a perder algo que tenía futuro. A veces lo que vale la pena necesita tiempo.
En lo económico se visualiza una mejora y una entrada extra de dinero que te dará tranquilidad, pero también te recuerda que debes organizarte mejor. Recordarás a una expareja, no porque quieras volver, sino porque fue parte de tu crecimiento. Perdónate y perdona, cada quien aprendió lo que tenía que aprender.
Diciembre te pide enfoque: revisa tus sueños, aterriza tus planes y deja de postergar lo que sabes que tienes que hacer. El próximo año se empieza a construir desde ahora, no después.
TAURO
Es momento de pensar más en ti y consentir tu cuerpo. Haz ejercicio, cuídate y aliméntate mejor, no para agradar a nadie, sino porque te lo mereces. Si tú no te das prioridad, nadie más lo hará. En el área laboral se abren nuevas oportunidades, se marca una salida fuera de tu ciudad y trámites o documentos que por fin se acomodan.
Si tienes pareja, podrías vivir una situación complicada que te haga dudar de su lealtad o compromiso. No tomes decisiones impulsivas; analiza con cabeza fría si la relación va hacia el mismo rumbo que tú deseas. No te permitas ser menospreciado, recuerda que eres de los signos que logran lo que se proponen y saben materializar sus sueños.
Tu carácter es fuerte y cambiante, pero también inteligente. No soportas mentiras, mediocridad ni injusticias, y eso te ha salvado de muchas decepciones. Mira al pasado solo para no repetir errores, cierra ciclos pendientes y manda bien lejos a quienes solo ponen obstáculos o te hacen sentir insuficiente.
Se vienen personas nuevas a tu vida que te ayudarán a crecer y a ver las cosas desde otra perspectiva. Aprende a darles su lugar y a no cerrarte por miedo.
ARIES
Aries, aprende de una vez por todas a quererte y valorarte para que nadie vuelva a verte la cara. Vienen momentos nuevos a tu vida y la llegada de personas buenas que te harán recuperar la fe. El universo va a conspirar a tu favor y empezará a devolverte lo que en el pasado te negó. Poco a poco volverás a sentirle sabor a la vida.
Salta todo lo que te detenga y no permitas que nadie te menosprecie. Empieza a cotizarte alto, porque quien quiera estar contigo tendrá que pagar el precio de tu valor. No olvides de dónde vienes ni a la gente que estuvo contigo cuando no había nada, porque esas conexiones son las que te sostienen cuando todo se mueve.
Una noticia relacionada con una amistad te va a alegrar mucho el corazón. Empezarás a endurecerte emocionalmente, no por frialdad, sino por madurez. Se visualiza un nuevo amor, especialmente de los signos Leo, Piscis o Capricornio, que llegará para enseñarte grandes lecciones.
Cambios muy positivos se aproximan, pero recuerda: no mendigues amor, cariño ni atención. Quien quiera estar contigo que lo demuestre con hechos, no con promesas.