LAUSD va a juicio por muerte de estudiante 

La jueza del Tribunal Superior de Los Ángeles, Lisa Jaskol autorizó el juicio en la demanda de Elena Pérez por la muerte de su hija, Melanie Ramos, de 15 años, quien murió por una sobredosis de fentanilo en la preparatoria Bernstein del LAUSD.

La magistrada fijó el 5 de febrero de 2026 como fecha para el juicio.

La madre de Melanie demandó al Distrito Escolar Unificado de Los Ángeles por muerte por negligencia y muerte errónea.

Melanie murió por una sobredosis accidental de fentanilo el 13 de septiembre de 2022. Ella se convirtió en el séptimo caso de sobredosis en el ciclo escolar 2022 de la preparatoria Bernstein.

Dictamen de la jueza

“La [parte] demandada no ha demostrado que un plan de supervisión adecuado no hubiera evitado la tragedia”, escribió la jueza Lisa R. Jaskol, en una resolución de 11 páginas de una reciente audiencia sobre la moción del LAUSD para que desestimara el caso de la demandante Elena Pérez.

En documentos judiciales los abogados los abogados Luis y Michael Carrillo argumentaron que, dado que las personas que sufren de una sobredosis de fentanilo pueden morir en cuestión de minutos, “los supervisores del campus de Bernstein High School habrían tenido que vigilar constantemente el interior del cubículo del baño y cualquier otro lugar donde pudiera esconderse la estudiante para prevenir su lesión [muerte]”.

Mientras, abogados del LAUSD consideraron que imponer a las escuelas la obligación de vigilar constantemente los lugares donde los estudiantes podrían esconderse no contribuiría a una política de prevención de futuras sobredosis y muertes, y que el distrito “no es moralmente culpable” por no tener implementadas tales políticas para detectar el consumo de drogas. La escuela se localiza en el 1309 N Wilton Pl., en Hollywood.

Sin embargo, la jueza Laskol escribió que la evidencia del LAUSD de que Melanie tenía la intención de evadir la supervisión. no demuestra, como cuestión de derecho, que la supuesta falta de supervisión del distrito no causó ni contribuyó a la muerte de la adolescente.

Sabían del problema del consumo de drogas

En documentos judiciales los abogados de la señora Pérez dijeron que los funcionarios de la Escuela Preparatoria Bernstein sabían que había un problema con el consumo de drogas en el campus de Hollywood, pero no tomaron ninguna medida que pudiera haber salvado a Melanie.

“La madre de la niña no sabía que su hija consumía drogas, ni marihuana ni alcohol”, declaró el abogado Michael Carrillo. “Sólo sabía que estaba faltando pocas veces a la escuela”.

Los abogados Carrillo citaron en la corte la declaración jurada del director de la escuela, Alejandro Ramírez, quien testificó que antes de la muerte de Melanie, sabía que “había consumo de drogas…posible consumo de drogas, y por eso, cuando regresamos después de la pandemia, solo quería asegurarme de que abordáramos cualquier posible problema”.

En documentos judiciales anteriores, los abogados del Distrito Escolar Unificado de Los Ángeles (LAUSD) afirmaron que el director de la escuela Bernstein, Alejandro Ramírez, y el subdirector, Andrew Kasek, crearon un plan que incluía la vigilancia de los pasillos, los baños y el patio central, y que Ramírez tenía una estrategia aparte para abordar el ausentismo estudiantil, según declararon los abogados del distrito.

Sin embargo, Melanie y una amiga consumieron fentanilo en un cubículo del baño en el patio central, según consta en los documentos presentados por los abogados del LAUSD.

“Las dos niñas compraron las drogas en esa escuela [Bernstein]”, dijo Michael Carrillo.

El informe forense indicó que Melanie murió por una sobredosis accidental de fentanilo.

Informan a la madre de Melanie de sus ausencias

En una declaración jurada parcialmente censurada, el director de la escuela, Alejandro Ramírez afirmó que la mañana de la muerte de Melanie, le indicó a una empleada de la oficina que llamara a la madre de Melanie, la señora Elena Pérez, para hablar sobre las ausencias de su hija a clase, y que la señora Pérez respondió que hablaría con ella más tarde ese mismo día.

Ramírez, empero, declaró también que un estudiante que falta a clase no se considera desaparecido.

“A pesar de la conducta previsible de los estudiantes de poder obtener y consumir drogas en la escuela y las emergencias médicas previsibles resultantes, existía una cultura de complacencia en la Escuela Preparatoria Bernstein, donde la supervisión de los estudiantes era ambigua e indefinida en cuanto a responsabilidades, incluyendo la supervisión de lugares específicos en el campus y la frecuencia con la que debían ser patrullados”, escribieron los abogados de la señora Pérez en sus documentos judiciales.

La amiga que se salvó de morir

En mayo de 2022, el personal de la preparatoria Bernstein llamó a los servicios médicos del Departamento de Bomberos de Los Ángeles en tres ocasiones debido a sobredosis de drogas de estudiantes en el campus.

Un mes después, según indica la demanda contra en LAUSD, una madre se quejó ante el director Alejandro Ramírez, por las sobredosis, expresando su preocupación por la seguridad de su hijo y solicitando mayor seguridad para los estudiantes y los baños de la escuela.

Una amiga de Melanie identificada como H.W. en documentos judiciales que estaba con ella cuando consumieron la droga presentó síntomas de sobredosis, pero sobrevivió.

Días después, la policía anunció el arresto de un adolescente que supuestamente les vendió la droga a las dos estudiantes.

Michael Moore, quien era el jefe de policía de Los Ángeles en ese momento, dijo que el presunto traficante era estudiante de la escuela chárter APEX Academy, ubicada en el campus de la Escuela Preparatoria Bernstein en el área de Hollywood.

“Avísame si necesitas más”

En su declaración jurada, la segunda chica, dijo que ella y Melanie creían que el traficante, cuyo nombre, según ella, era Ángel, les estaba vendiendo Percocet, un analgésico.

“Avísame si necesitas más”, dijo Ángel después de que las chicas le pagaron, según H.W.

H.W. dijo que ella y Melanie fueron al baño para personas con discapacidad, que tenía más espacio que los demás.

“Hablamos un poco y luego la trituramos y la pusimos en líneas y consumimos las pastillas”, dijo H.W., agregando que usaron una tarjeta de una aplicación de pago o algo similar para triturarla.

H.W. dijo que luego se quedó dormida y que cuando despertó vio a Melanie apática y la tocó para intentar despertarla. “Y entonces me di cuenta, de repente, de que ella ya no estaba”, dijo H.W.

H.W. contó que se arrastró hasta un enchufe para cargar su teléfono y llamó a su madre, quien, según ella estaba muy alterada por teléfono.

Añadió que poco después se encontró con su padrastro, que había ido a la escuela, y que le contó lo sucedido con Melanie.

Declaró que su padrastro la levantó, la llevó al baño y luego la sentó en el suelo, pero que no recuerda mucho de lo que pasó en el baño después de eso.

H.W. dijo que su padrastro la llevó más tarde a su coche y le preguntó si quería ir al hospital.

“Dije que estaba bien, pero estaba mintiendo”, dijo.

El padrastro de la estudiante hizo que la llevaran al hospital en ambulancia. H.W. dijo que nunca había oído hablar del fentanilo.

Tras la muerte de Melanie, el LAUSD anunció que todos sus centros escolares contarían con el medicamento Narcan para contrarrestar las sobredosis.

El gobernador Gavin Newsom firmó posteriormente la ley SB 10, del senador estatal Dave Cortese conocida como la Ley Melanie, que exige a las escuelas públicas capacitar a sus empleados en técnicas de prevención y respuesta ante el consumo de opioides, y aumentar la concienciación sobre los peligros del fentanilo. La ley entró en vigor el 1 de enero de 2024.

Hasta el cierre de esta edición, la abogada Alison K. Beanum de la firma Clyde & Co, quien representa al LAUSD no respondio a preguntas de La Opinion sobre el caso.