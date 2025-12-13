Horóscopo de hoy de Nana Calistar 13 de diciembre de 2025
Nana Calistar nos da sus predicciones para los 12 signos del Zodiaco en su horóscopo diario.
PISCIS
En estos días te vas a decepcionar de una persona y no porque seas exagerado, sino porque todo eso que intuías resultará ser cierto. A veces tu corazón quiere tapar el sol con un dedo, pero la realidad siempre sale a flote, así que no te sientas culpable por abrir los ojos. No busques caerle bien a todo mundo, porque no eres monedita de oro ni santo de devoción ajena; quien te quiera, que te quiera como eres y quien no, que se vaya a hacer fila a otro lado.
Se aproxima un viaje o al menos la planeación de una salida, algo que te ayudará a despejar la mente y a ordenar ideas. Y aquí va el consejo de señora: no ruegues ni mendigues cariño a quien no le importas, no te bajes más de tu nivel por gente que no daría ni un paso por ti. También cuida lo que comes, porque sabes perfectamente qué alimentos te hacen bolas el engrudo y aun así ahí vas de necio; luego no te quejes del malestar.
No esperes nada de nadie y verás cómo empiezas a ser más feliz, porque cuando no hay expectativas tampoco hay desilusiones. No temas a los cambios ni a las nuevas oportunidades; un amor del pasado podría regresar con más fuerza, pero aguas, no confundas nostalgia con amor verdadero. Mantén la guardia arriba, no vuelvas a confiar a ciegas, aprende del golpe para no repetirlo.
Sueños premonitorios se hacen presentes y te revelarán cosas importantes que están por suceder; hazles caso, porque tu intuición anda bien afinada. Deja de pensar tanto en los problemas, mejor échale shingazos a tus metas, porque el que se mueve, avanza. Cuídate de caídas, golpes o accidentes, anda con más cuidado, que tu cuerpo no está para experimentos.
ACUARIO
No te mortifiques si aún no has logrado consolidar una relación, no son los tiempos todavía y forzar las cosas solo trae decepciones. Conforme avancen los días conocerás a una persona por redes sociales o a través de una amistad, y hay muchas posibilidades de que se dé algo duradero, pero solo si no te adelantas ni te clavas antes de tiempo.
No te enganches con chismes ni con gente sin qué hacer, porque en eso gastan su energía y solo quieren llamar la atención. Mientras más te resbalen sus shingaderas, menos te friegan, así de simple. Ten mucho cuidado con creer en la primera impresión; no todo lo que brilla es oro y hay personas que saben venderse muy bonito, pero esconden más cosas que un cajón viejo.
Se aproxima una posibilidad de cambio importante en tu vida, una situación que te hará replantearte la manera en que te relacionas con los demás. Empezarás a madurar de golpe, no porque quieras, sino porque la vida ya te anda empujando. Estás en una etapa donde tu bienestar es la prioridad, así que date tiempo para ti y deja de querer resolverle la vida a medio mundo cuando ni la tuya has terminado de acomodar.
Un consejo muy claro: pon límites, no cargues problemas ajenos que no te corresponden. Se visualiza enfermedad de un familiar, nada grave si se atiende a tiempo, pero sí será una llamada de atención para valorar más a los tuyos y estar presente cuando se necesita.
CAPRICORNIO
Amistades se van y otras regresan, pero solo quien de verdad te valore permanecerá, incluso después de las tormentas. Aprende a no juzgar a las personas sin conocer el camino que recorrieron, porque cada quien carga su propia cruz. Eres una persona fuerte y constante, y lograrás lo que te propongas siempre y cuando no te quedes atorado en errores del pasado; lo que fue, ya fue.
Si tienes una relación, este es el momento de dar el siguiente paso, ya sea comprometerse más, formalizar o hablar claro. No vivas en la monotonía ni sigas postergando decisiones importantes, porque el tiempo no espera a nadie. Si no tienes pareja, también es buen momento para abrirte a algo nuevo sin miedo.
Se acercan oportunidades de crecimiento personal, pero primero necesitas estar bien contigo mismo, porque si traes el alma hecha bolas, nada fluye como debe. Suelta los rencores hacia quienes te fregaron en el pasado; a la shingada y bye, no merecen ni tu coraje ni tu tiempo.
No temas conocer nuevas personas ni aceptar cambios, porque ahí está la clave para destrabar situaciones que llevaban tiempo estancadas. Amores del pasado removerán emociones, pero no para dañarte, sino para que termines de sanar heridas y cierres ciclos de una buena vez.
SAGITARIO
Sagitario, no te vengas abajo si uno de tus proyectos no sale como esperabas, cuando algo no se da es porque viene algo mejor. Conforme pasen los días podrías sentirte algo bajoneado por temas familiares o sentimentales que no avanzan como quisieras, pero no te encierres; una amistad va a necesitar mucho de tu apoyo y también eso te ayudará a distraerte.
Si tienes pareja, ten cuidado con andar prohibiendo cosas, aprende a confiar porque nadie aguanta tanto control. Si sigues con esas chingaderas, tu pareja podría cansarse y mandarte a volar sin avisar. Tu sentido del humor y tu manera relajada de ver la vida son un imán para el amor, pero tampoco abuses; no todo se arregla con risas.
Es momento de ponerte las pilas con tu cuerpo y tu energía, hazlo por ti, no para agradar a nadie. Cuida mucho lo que cuentas a tus amistades, porque andarán de lengua suelta y podrían meterte en problemas innecesarios.
A veces das más de lo que debes y por eso sales lastimado; no entregues todo desde el inicio, recuerda que en el amor debe haber equilibrio. Si tú das y no recibes lo mismo, algo anda mal y es mejor abrir los ojos antes de que duela más.
ARIES
No naciste para que te vean de rodillas ni para andar mendigando cariño. Cuando ruegas amor, le entregas el control a la otra persona y ahí es donde hacen contigo lo que se les da su gana. Tú tienes carácter, presencia y fuerza, pero a veces se te olvida y te rebajas por miedo a quedarte solo. No tienes que rogarle a nadie, puedes tener a quien quieras, siempre y cuando no pongas en riesgo tu dignidad ni tu integridad como persona.
Si tienes pareja, bájale dos rayitas a la exigencia y déjate querer, porque hasta el amor más sincero se cansa de sentir que nunca es suficiente. No busques pleito por cualquier cosa ni quieras tener siempre la razón; invierte mejor tu tiempo en crear momentos agradables, en hablar bonito y en construir, no en desgastar. Recuerda que una relación no se sostiene a base de reclamos, sino de acuerdos.
Se avecinan grandes cambios en tu vida, entras en un ciclo muy perro donde podrás lograr metas importantes, pero solo si confías más en ti y dejas de escuchar las pendejadas y malas vibras de gente que ni sabe lo que quiere. Nadie va a trabajar por tus sueños, así que entre más te partas el lomo, más rápido verás resultados.
Traes un miedo enorme a enamorarte porque en el pasado te hicieron la vida de cuadritos, y es normal, pero no puedes vivir eternamente a la defensiva. Las oportunidades no esperan y el tiempo no perdona. Date tiempo para sanar, sí, pero también para ser feliz. Si te equivocas otra vez, al menos te llevarás aprendizaje, y eso también es crecer.
TAURO
Si tienes pareja, ya no sigas guardándote lo que te cala, porque el silencio también destruye relaciones. Es momento de armarte de valor, hablar claro y poner las cartas sobre la mesa. Que sea lo que tenga que ser, pero con la verdad por delante, porque vivir fingiendo que todo está bien solo te llena de corajes y frustraciones.
Se visualiza enfermedad de un familiar, nada grave si se atiende a tiempo, pero sí te va a mover emocionalmente y hacerte valorar más a los tuyos. También llega una noticia que te dejará pensativo o pensativa, relacionada con documentos, acuerdos o trámites importantes; no firmes nada a la ligera y revisa todo dos veces.
Es momento de definir qué quieres y hacia dónde vas, porque has perdido mucho tiempo dudando y postergando decisiones. Recarga las pilas y enfócate en tus metas, porque tienes la capacidad de lograr más de lo que crees. Manda a la shingada todo lo que te quita el sueño y te llena de estrés; si sigues alimentando pensamientos pesimistas, jamás vas a salir de ese hoyo mental.
Cuídate de dos amistades que andan ladrando shingadera y media de ti. También podrías descubrir que una expareja te mintió más de lo que imaginabas; dolerá, pero abrirá los ojos. Aprende a desconfiar un poco más, porque confiar a ciegas es lo que te ha dado los shingazos más fuertes. Buenas oportunidades laborales se aproximan: mejor trabajo o mejor sueldo, pero todo empieza con un cambio de actitud.
GÉMINIS
Se aproxima un viaje o reuniones familiares que te ayudarán a sentirte más tranquilo y a acomodar emociones que traes revueltas. Recuerda bien esto: tu familia y tú son la prioridad, nadie más. No pongas en un altar a quien no se lo ha ganado ni sacrifiques tu paz por personas que solo aparecen cuando les conviene.
Si tienes pareja, deja de pelear por cosas del pasado y no sigas cuestionando la fidelidad si no hay pruebas. Cuando hay amor, hay confianza; cuando no, todo se cae solo. Ten cuidado con tus inseguridades, porque podrías perder algo valioso por andar buscando problemas donde no los hay.
Eres noble, de buen corazón, y te enamoras bien fácil porque no pides lujos, solo cariño y atención. Pero ese es justamente el problema: das todo desde el inicio y luego te quedas sin nada. Aprende a valorarte más, a poner límites y a no entregar el alma a la primera, porque después vienen las decepciones, engaños y traiciones.
No permitas que chismes de lavadero te afecten; eres uno de los signos más envidiados porque casi siempre consigues lo que te propones. Nuevas oportunidades en proyectos se presentan y ahí puede estar la clave para mejorar tus ingresos. Si una vez caíste, hoy te estás levantando con el doble de fuerza: usa esa energía para cumplir tus planes y metas.
CÁNCER
Aprende de una vez por todas a no confiar en quien solo te busca cuando te necesita. Esa gente no te quiere, te utiliza, y no vale la pena seguir regalándoles tu tiempo y tu energía. Mándalos a shingar a su madre, con envío incluido, y sigue tu camino sin culpa.
Recuerda que todo en la vida tiene un porqué y los errores del pasado se pagan, por eso cuida lo que dices y haces. Aguas con visitas en casa, porque se sienten envidias y malas vibras; protege tu espacio y tu energía. Cuídate del orgullo, porque puede destruir una amistad de años en cuestión de minutos.
Ya deja de tropezar con las mismas piedras y rompe con esa rutina que te está apagando, tanto a ti como a tu relación, si es que tienes pareja. Suelta lo que duele, deja de echarle limón a la herida y de autochingarte con pensamientos negativos que no te llevan a ningún lado.
Piedras en el camino siempre habrá, pero si te detienes a pelear con cada una, nunca llegarás a tus objetivos. Una amistad te buscará para contarte sus problemas; si no sabes cómo ayudar, no prometas lo que no puedes cumplir. Amores a distancia se fortalecen y hay reencuentros familiares que te devolverán calma y estabilidad emocional.
LEO
Leo, mi vida, si tu relación ha pasado por momentos difíciles, no te hagas el orgulloso ni la orgullosa y busca la manera de acercarte más a tu pareja. No permitas que se pierda lo que tanto trabajo les ha costado construir, porque lo que no se cuida se marchita. Eso sí, ojo con las relaciones prohibidas que se asoman en estos días: aléjate, respeta lo que no es tuyo y, sobre todo, respétate a ti, porque tú no naciste para ser postre de nadie ni para migajas emocionales.
No te dejes caer en el drama de siempre, porque eres muy dado a tirarte para que te levanten y te consuelen. Defiende tus opiniones y tus puntos de vista, no permitas que te mangoneen ni que decidan por ti. Ten bien claro que a veces es mejor quedar como el o la hija de la shingada que andar con cara de mosca muerta o de pen… ya sabes. Tu carácter fuerte es tu sello, pero aprende a usarlo con inteligencia.
Bájale dos rayitas a tu mal humor y no pelees con tu familia por fregaderas, porque lo único que lograrás es quedarte sin su apoyo cuando más lo necesites. Una amistad empezará a gustarte más de la cuenta; ve con calma, no te ilusiones tan rápido porque podrías salir bien enamorado y bien lastimado si no mides tus pasos.
Cuídate de enemigos disfrazados de amigos, porque hay gente que sonríe de frente y apuñala por la espalda. Se aproxima un evento social o reunión donde la pasarás muy bien; aprovéchalo para relajarte, soltar tensiones y recordar que también mereces disfrutar la vida sin culpas.
VIRGO
Virgo, ya basta de estarte castigando por tu físico mientras no haces nada por cambiarlo. Trabaja en ti, porque le huevoneas mucho y luego buscas justificar tu pereza con pretextos baratos. Todo cambio empieza con disciplina, no con quejas.
Si estás soltero o soltera es porque quieres, pretendientes tienes de sobra, el problema es que siempre te fijas en quien no debes. Una amistad comenzará a rondarte con ojos de amor y eso podría mover más de lo que imaginas. Si ya tienes pareja, aguas, porque alguien anda echándole los perros a tu relación, ya sea por redes sociales o desde el círculo cercano; no te confíes de más.
Una situación que ocurrirá en estos días te hará entender lo wey que fuiste en el pasado, pero no para culparte, sino para aprender. Arregla asuntos pendientes, cierra ciclos y no dejes que errores viejos sigan shingando tu presente. Si te quedaste con cosas que no dijiste, escríbelas, sácalas y quema esa carta, literal o mentalmente.
Se vienen reencuentros con amistades que tenías mucho de no ver, recordarán momentos muy perros y eso te levantará el ánimo. En el trabajo, no te partas la madre de más; tiempo tienes, lo que te falla es la organización porque siempre dejas todo al último. Aprende a planear y verás cómo te quitas un peso enorme de encima.
LIBRA
Vienen cambios muy perros en tu vida, pero no todos llegarán con moñito. Ten mucho cuidado en quién confías, porque una persona muy cercana está hablando pestes de ti a tus espaldas. Identifícalo sin miedo y mándalo a la shingada, porque solo te drena la buena energía y no aporta nada positivo.
Existe la posibilidad de encamarte con una amistad, pero aquí va el consejo: mide bien tus sentimientos, porque podrías terminar bien clavado y luego sufrir por amor. No todo lo que se siente rico conviene a largo plazo. También se visualiza un viaje y reencuentros con amistades del pasado que te harán recordar quién eras antes de tantas decepciones.
Una enfermedad aparece en el entorno de una amistad; no será grave, pero sí te hará reflexionar. Cuida tus pertenencias, porque hay riesgo de pérdida de objetos o dinero, sobre todo celular y cartera.
No te dejes llevar por pensamientos tóxicos ni por comentarios malintencionados sobre la fidelidad de tu pareja. Aquí aplica el “ver para creer”, no hagas tormentas donde no hay nubes. Tu nobleza a veces provoca que abusen de ti y jueguen con tus sentimientos; aprende a poner límites. Todo lo puedes lograr, pero solo si trabajas en ello y no te quedas soñando despierto.
ESCORPIÓN
Una amistad te va a meter en problemas por andar de hocico flojo, así que cuida muy bien a quién le cuentas tus cosas. Viene mucho estrés laboral, pero también la posibilidad de salir de la ciudad, lo cual te caerá de maravilla para despejarte. Un familiar podría enfermarse; nada grave si se atiende a tiempo, pero sí será un llamado a estar más presente.
Un cumpleaños o reunión con amistades te ayudará a relajarte y a reconectar contigo. La dieta y el ejercicio serán tus mejores aliados para recuperar ese cuerpazo criminal; ponte metas y cúmplelas, no por venganza, sino por amor propio. Demuéstrate a ti mismo de lo que eres capaz.
Si tienes pareja, una situación complicada los unirá más que nunca. Deja de tenerle miedo a enamorarte, porque entre más te cierras, menos posibilidades tienes de conocer a la persona correcta. El amor es simple, pero tú lo complicas de más. Cada persona que pase por tu vida te dejará un aprendizaje; algunas se irán y dolerá aceptarlo, pero con el tiempo entenderás lo que te dejaron.
Te has caído muchas veces, pero también eres bien perris para levantarte. Traza tus metas, ve tras ellas y equivócate las veces que sea necesario. Un amor de tierras lejanas llega a tu vida y te hará sentir algo que hace tiempo no sentías: ilusión, calma y ganas de volver a creer.