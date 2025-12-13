Mujer de Georgia que recaudaba fondos para el velorio de su hijo es sospechosa del crimen del menor

Una madre de Georgia fue arrestada en relación con la muerte de su hijo pequeño.

El Departamento de Policía de Hinesville, Georgia, dio a conocer el arresto de Raven Louise Broniecki, de 29 años.

Los registros de la cárcel del condado de Liberty consultados por People indican que fue detenida por homicidio involuntario, crueldad infantil, negligencia criminal que causó dolor mental o físico excesivo en segundo grado y conducta imprudente. Sin embargo, se le fijó una fianza de $22,300 dólares y ya fue liberada.

El Departamento de Policía de Hinesville se negó a proporcionar más información sobre el caso o el motivo de los cargos.

Su arresto se produce después de que, según informes, lanzara una campaña de GoFundMe, que ya fue eliminada, con el objetivo de recaudar fondos para los gastos funerarios tras el fallecimiento de su hijo, Keith Richard, según los medios locales WSAV y WTOC.

“Mi dulce bebé, mi mejor amigo, mi mundo entero falleció recientemente”, escribió en el GoFundMe eliminado, según WTOC. “Estoy intentando recaudar fondos para las facturas”.

“Gastamos todos nuestros fondos en el funeral, las urnas y otras cosas para nuestro bebé, y ahora tenemos una cantidad considerable de facturas y solo necesitamos ayuda para recuperarnos”, continuó. “Estamos muy estresados ​​y desconsolados. Aún tenemos seis hijos que criar y estamos haciendo todo lo posible”.

Esto ocurre más de dos semanas después de que el Departamento de Policía de Hinesville anunciara que estaba investigando la muerte de un niño de 2 años, quien falleció por una presunta herida de bala accidental y autoinfligida, según los medios locales WJCL y Coastal Courier.

La policía acudió a una vivienda en la calle Slade tras recibir un informe de un niño con una herida de bala. El pequeño fue trasladado a un hospital cercano, donde posteriormente fue declarado muerto a las 15:50 hora local, según los medios.

Los detectives señalaron en noviembre que la información preliminar mostraba que el incidente parecía ser “accidental” y todavía estaban trabajando para determinar las circunstancias que rodearon el incidente, según los medios.

Sigue leyendo:

– Acusan a padre y madrastra del asesinato de bebé de 14 meses en Long Beach.

– Mujer en Toronto confesó que mató a sus hijos y luego intentó suicidarse tras perder a su esposo.