Avión de JetBlue evita colisión con una aeronave militar de EE.UU. cerca de Venezuela

Lo que parecía un viaje cotidiano estuvo a punto de acabar en tragedia. De acuerdo a un piloto de JetBlue, el pasado 12 de diciembre estaba saliendo de Curazao cuando tuvo que detener su ascenso por la presencia de un avión de reabastecimiento militar de EE.UU.

El piloto culpó al avión militar por cruzarse en su trayectoria, según informan este domingo medios locales.

“Casi tuvimos una colisión en el aire”, dijo el piloto de JetBlue, de acuerdo con una grabación de su conversación con el control de tráfico aéreo filtrada a los medios.

Según el piloto, el avión cisterna se cruzó en la ruta de vuelo del vuelo 1112 de JetBlue con destino al aeropuerto JFK de Nueva York.

“Pasó directamente frente a nosotros a menos de cinco millas, quizás a dos o tres millas; era un avión de reabastecimiento en vuelo de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos. Y estaba a nuestra altitud. Tuvimos que detener nuestro ascenso”, dijo el piloto en la grabación.

El portavoz de JetBlue Derek Dombrowski dijo haber informado este domingo a “las autoridades federales”.

“Nuestro equipo de tripulación recibe capacitación para los procedimientos adecuados en caso de diferentes situaciones que se pueden presentar durante un vuelo y estamos agradecidos de que el personal reportó rápidamente esta situación a nuestro equipo directivo”, dijo.

Desde el pasado verano, el Pentágono mantiene un enorme despliegue militar en aguas del Caribe para destruir lanchas que según el Gobierno transportan droga y pertenecen a redes en las que están involucrados el Ejecutivo y el Ejército venezolanos.

La Administración Federal de Aviación (FAA) emitió el mes pasado una advertencia a las aeronaves estadounidenses, instándolas a “extremar la precaución” al sobrevolar el espacio aéreo venezolano, “debido al empeoramiento de la situación de seguridad y al aumento de la actividad militar en Venezuela o sus alrededores”.

